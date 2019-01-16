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İstediğim yerdeyim

G.Saray’ın 4 milyon bonservis bedeli ile ettiği dün sağlık kontrolünden geçti. stoper, “İstediğim ve oynamayı arzu ettiğim yerdeyim” dedi.

İstediğim yerdeyim
Galataaray'ın Portekiz ekibi Chaves'ten ettiği Marcao, sağlık kontrolünden geçti. 'ın bonservisi için 'e 4 milyon ödeyeceğini açıkladığı ise Sarı-Kırmızılı kulüpten 3,5 sezon için toplam 2 milyon 950 bin Euro garanti ücret alacak.

TARAFTARA UMUT DAĞITTI
Brezilyalı stoper, "Galatasaray'ın teklifi beni en başından beni heyecanlandırmıştı. İstediğim ve futbol oynamayı arzu ettiğim yerdeyim. Kulübüm için sonuna kadar savaşacağım" ifadeleriyle taraftara seslendi.

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