İstediğim yerdeyim

Galataaray'ın Portekiz ekibi Chaves'ten transfer ettiği Marcao, sağlık kontrolünden geçti. Galatasaray'ın bonservisi için Chaves'e 4 milyon Euro ödeyeceğini açıkladığı Marcao ise Sarı-Kırmızılı kulüpten 3,5 sezon için toplam 2 milyon 950 bin Euro garanti ücret alacak.
TARAFTARA UMUT DAĞITTI
Brezilyalı stoper, "Galatasaray'ın teklifi beni en başından beni heyecanlandırmıştı. İstediğim ve futbol oynamayı arzu ettiğim yerdeyim. Kulübüm için sonuna kadar savaşacağım" ifadeleriyle taraftara seslendi.
TARAFTARA UMUT DAĞITTI
Brezilyalı stoper, "Galatasaray'ın teklifi beni en başından beni heyecanlandırmıştı. İstediğim ve futbol oynamayı arzu ettiğim yerdeyim. Kulübüm için sonuna kadar savaşacağım" ifadeleriyle taraftara seslendi.
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