Türk futbolu ve Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Lefter Küçükandonyadis, vefatının 7. yıl dönümü dolayısıyla mezarı başında anıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Küçükandonyadis için Twitter hesabı aracılığı ile anma mesajı paylaştı.
- Spor
- 14.01.2019
- Gazete
Lefter unutulmadı
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