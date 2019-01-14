Lefter unutulmadı

Türk futbolu ve Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Lefter Küçükandonyadis, vefatının 7. yıl dönümü dolayısıyla mezarı başında anıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Küçükandonyadis için Twitter hesabı aracılığı ile anma mesajı paylaştı.