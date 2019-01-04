çalışmalarınıdört koldansürdüren'ningündeminesürpriz bir isim girdi.'ndeformasını giyen'eteklif edildi.orta alan oyuncusunundahasözleşmesi olmasınarağmen ayrılık kararıaldığı belirtiliyor.'in menajerininile temasa geçtiği ve futbolcusunu önerdiği ifade edildi. Sarı-Lacivertliler hemen 31 yaşındaki futbolcu için araştırmalara başladı. Son sözü isesöyleyecek.teknik adamın olumlu rapor vermesi durumunda resmi görüşmelere başlanacak. 11 yılformasını giyen'nin orta alanına büyük güç katabilecek bir isim.alandayanısıra savunmanın ortasındada görev yapabilenfutbolcu güçlü fiziğiile de dikkatleri çekiyor.Mikel'le birçokkulübün yakından ilgilendiğibelirtiliyor.