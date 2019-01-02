Bugünkü
Takvim

Sürpriz iddiası!

’dan ayrılan savunmacının ’la anlaşma sağladığı öne sürüldü.

Sürpriz Mustafa iddiası!
Beşiktaş'ın kısa süre önce 'la yollarını ayıran savunma oyuncusu Mustafa Akbaş'la anlaşma sağladığı iddia edildi. 28 yaşındaki futbolcunun arkadaşı Murat Şahin, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Mustafa'nın Beşiktaş'la sözleşme imzalamak için 'a gittiğini belirtti. cephesinden ise bu paylaşım sonrası herhangi bir açıklama gelmedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriSürpriz Mustafa Akbaş iddiası!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri