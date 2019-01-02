Beşiktaş'ın kısa süre önce Trabzonspor'la yollarını ayıran savunma oyuncusu Mustafa Akbaş'la anlaşma sağladığı iddia edildi. 28 yaşındaki futbolcunun arkadaşı Murat Şahin, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Mustafa'nın Beşiktaş'la sözleşme imzalamak için İstanbul'a gittiğini belirtti. Beşiktaş cephesinden ise bu paylaşım sonrası herhangi bir açıklama gelmedi.
- Spor
- 02.01.2019
- Gazete
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