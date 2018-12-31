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’ın Şilili yıldızını etmek isteyen West Ham bu hafta içinde harekete geçiyor. kulübü için 7 milyon ’yu gözden çıkardı.

Medel gitti gidiyor
Kartal'da Medel ile yolların ayrılması an meselesi... İngiliz kulüplerinden West Ham bir süredir listesinde yer alan Şilili futbolcuyu etmek için bu hafta içinde harekete geçmeye hazırlanıyor. Medel için 7 milyon 'luk bir bonservis bedeli ödemeyi planlayan West Ham'lı yetkililer, için tüm kozlarını oynayacak. Şilili yıldız da 'nde oynamaya sıcak bakıyor.

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