Medel gitti gidiyor

Kartal'da Medel ile yolların ayrılması an meselesi... İngiliz kulüplerinden West Ham bir süredir listesinde yer alan Şilili futbolcuyu transfer etmek için bu hafta içinde harekete geçmeye hazırlanıyor. Medel için 7 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli ödemeyi planlayan West Ham'lı yetkililer, Medel için tüm kozlarını oynayacak. Şilili yıldız da İngiltere Premier Ligi'nde oynamaya sıcak bakıyor.
- Spor
- 31.12.2018
- Gazete
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