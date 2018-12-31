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’nin gözü Rojo’da

saha i için ’ye gidecek olan M.United’ın stoperi için de temasta bulunacak.

Comolli’nin gözü Rojo’da
Fenerbahçe'de teknik patron Ersun Yanal'ın isteği doğrultusunda kaliteli bir stoper için arayışlar devam ediyor. saha i için 'ye gidecek olan Comolli, M.United'ın Arjantinli stoperi Marcos Rojo için de temasta bulunacak. Arjantin Milli Takımı'ndaki yerini kaybetmek istemeyen Rojo'nun, daha fazla süre alacağı bir

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