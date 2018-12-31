Comolli’nin gözü Rojo’da

Fenerbahçe'de teknik patron Ersun Yanal'ın isteği doğrultusunda kaliteli bir stoper için arayışlar devam ediyor. Orta saha transferi için İngiltere'ye gidecek olan Comolli, M.United'ın Arjantinli stoperi Marcos Rojo için de temasta bulunacak. Arjantin Milli Takımı'ndaki yerini kaybetmek istemeyen Rojo'nun, daha fazla süre alacağı bir
- Spor
- 31.12.2018
- Gazete
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