golcü transferi için gaza bastı… Teknik direktör'in forvet transferinde liste başına koyduğuile anlaşan Cimbom, oyuncunun kulübü Guangzhou Evergrande ile de temaslarını sıklaştırdı. Alan içinbonservis ödemek istemeyen Galatasaray yönetimi, Çin ekibini ikna etmek için yoğun çaba sarf ediyor. Aslan,anlaşmaya varmasını Guangzhou'ya karşı koz olarak kullanacak.