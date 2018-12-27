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Cimbom, golcü inde listenin ilk sırasında yer alan Alan için tüm kozlarını oynuyor. Brezilyalı forvetle anlaşılamazsa 6 aylığına kiralanacak.



Galatasaray golcü transferi için gaza bastı… Teknik direktör Fatih Terim'in forvet transferinde liste başına koyduğu Alan Carvalho ile anlaşan Cimbom, oyuncunun kulübü Guangzhou Evergrande ile de temaslarını sıklaştırdı. Alan için Guanzhou'ya bonservis ödemek istemeyen Galatasaray yönetimi, Çin ekibini ikna etmek için yoğun çaba sarf ediyor. Aslan, Alan'la anlaşmaya varmasını Guangzhou'ya karşı koz olarak kullanacak.

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