Galatasaray Sivasspor'u yenerek bu sezon Türk Telekom'da 5'inci galibiyetini elde etmiş oldu. Sarı- Kırmızılılar ligde daha önce Göztepe, Alanyaspor, Kasımpaşa ve Erzurumspor maçlarını galip bitirmişti.
- Spor
- 24.12.2018
- Gazete
Türk Telekom’da 5’inci galibiyet
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