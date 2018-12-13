Şampiyondan Erdoğan’a hediye

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ilk kez çıktığı Moto3 yarışını birinci bitiren Can Öncü ile kardeşi Deniz Öncü'yü makamında kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Öncü kardeşlere Ak Parti Sakarya Milletvekili ve eski motor sporcusu Kenan Sofuoğlu ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da eşlik etti. Can Öncü ve kardeşi Deniz Öncü Başkan Erdoğan'a üzerinde adının yazılı olduğu bir kask hediye etti.
- Spor
- 13.12.2018
- Gazete
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