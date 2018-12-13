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Şampiyondan Erdoğan’a hediye

Moto3 yarışında şampiyon olan , Cumhurbaşkanlığı Küllyesi’ndeki kabulde Başkan Erdoğan’a üzerinde adının yazılı olduğu bir kask hediye etti.

Şampiyondan Erdoğan’a hediye
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ilk kez çıktığı Moto3 yarışını birinci bitiren Can Öncü ile kardeşi 'yü makamında kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Öncü kardeşlere Ak Parti Milletvekili ve eski motor sporcusu Kenan Sofuoğlu ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da eşlik etti. ve kardeşi Deniz Öncü Başkan Erdoğan'a üzerinde adının yazılı olduğu bir kask hediye etti.

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