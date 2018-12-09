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Adebayor adım adım 'ye

forvet arayışlarını sürdürürken, de kulübeye mahkum olan Adebayor için girişimlerini hızlandırdı. İki tarafın anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi...

Adım adım Adebayor
Ocak ayındaki ara döneminde kadrosuna takviye yapmayı planlayan ve özellikle forvet hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, adım adım Emmanuel Adebayor transferine yaklaşıyor. Başakşehir'in de sanrtrfor arayışı içinde olduğu ve çoğu zaman maçların 2. yarısında oyuna giren Adebayor'un da bu durumdan memnun olmadığı öğrenilirken Fenerbahçe ve Başakşehirli yöneticilerin anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.



2020 haziranına kadar sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki Adebayor için Fenerbahçe'nin cüzi bir bonservis ücreti ödeyeceği de gelen haberler arasında. Adebayor gelirse Slimani veya Soldado'dan biri gönderilecek.

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