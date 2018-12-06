Bugünkü
Takvim

10 milyon 'luk fiyasko

Yönetimin takımın kilit isimleri olarak gördüğü ve toplam 10 milyon maaş ödediği , ve ligde 4 gol, 2 asistlik katkı yaptı.

10 milyon Euro'luk fiyasko
Tarihinin en kötü sezon başlangıcını yapan Fenerbahçe'de yeni transferler de büyük hayal kırıklığı yaratıyor. Yönetimin takımın kilit isimleri olarak gördüğü ve toplam 10 milyon Euro (Yaklaşık 60 milyon lira) maaş ödediği Slimani (4.5 milyon ), Ayew (3.5 milyon Euro) ve Benzia (2 milyon Euro) beklentilerin çok altında kaldı. Slimani ligdeki 11 maçta sadece 1 gol atarken, Ayew de 3 kez ağları havalandırabildi. Giuliano'nun yerini doldurması beklenen Benzia ise gol atamadı. Bu üç ismin asist katkısı da sadece 2 oldu. Yönetimin devre arası veya sezon sonunda 3 isimle de yolları ayırması bekleniyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor Haberleri10 milyon Euro'luk fiyasko
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar