10 milyon Euro'luk fiyasko

Tarihinin en kötü sezon başlangıcını yapan Fenerbahçe'de yeni transferler de büyük hayal kırıklığı yaratıyor. Yönetimin takımın kilit isimleri olarak gördüğü ve toplam 10 milyon Euro (Yaklaşık 60 milyon lira) maaş ödediği Slimani (4.5 milyon Euro), Ayew (3.5 milyon Euro) ve Benzia (2 milyon Euro) beklentilerin çok altında kaldı. Slimani ligdeki 11 maçta sadece 1 gol atarken, Ayew de 3 kez ağları havalandırabildi. Giuliano'nun yerini doldurması beklenen Benzia ise gol atamadı. Bu üç ismin asist katkısı da sadece 2 oldu. Yönetimin devre arası veya sezon sonunda 3 isimle de yolları ayırması bekleniyor.
- Spor
- 06.12.2018
- Gazete
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