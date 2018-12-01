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Quaresma: G.Saray’ı bana bırakın

’ın yıldızı Quaresma, “ stadı doldursun. Gerisini bize bıraksın. Ben bu maç için çok motiveyim” diye konuştu.

G.Saray’ı bana bırakın
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Galatasaray derbisini sabırsızlıkla bekliyor. Sarpsborg maçında dinlendirilen tecrübeli futbolcu, "Galatasaray maçına çok iyi hazırlanıyoruz. stadı doldursun ve gerisini bize bıraksın" ifadelerini kullandı.

ÇEKİŞMELİ GEÇİYOR
Quaresma, "Ben bu maça çok iyi motive oldum... Galatasaray maçları çok çekişmeli geçiyor. Taraftarımıza yeni bir zafer daha yaşatmak istiyoruz ve bunu başaracağız" dedi.

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