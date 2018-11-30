Hedefimize ulaştık iyi maç çıkardık

F.Bahçe'nin hocası Erwin Koeman, "Hedefimize ulaştık. İyi bir maç çıkardık ama gol atmada zorlandığımızı görüyoruz. Maçın genel resmine baktığımızda memnun edici bir karşılaşmaydı benim için. Maçın oynandığı şartlara bakarak söylüyorum bunu'' ifadelerini kullandı" dedi.
UMURSAMIYORUM
Koeman, taraftarların Ersun Yanal şeklinde bağırmasıyla ilgili olarak ise, "Futbolda böyle şeyler olur. Umursamıyorum" ifadelerini kullandı.
UMURSAMIYORUM
Koeman, taraftarların Ersun Yanal şeklinde bağırmasıyla ilgili olarak ise, "Futbolda böyle şeyler olur. Umursamıyorum" ifadelerini kullandı.
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