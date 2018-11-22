Ve Samuray döndü

Son zamanlarda sakatlıklar ve cezalar yüzünden canı çok sıkılan Galatasaray'a dün büyük bir müjde geldi... Akciğer sönmesi rahatsızlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Yuto Nagatomo geri döndü. Dünkü idmanın bir bölümünde takımla birlikte çalışan Japon yıldız, Konya maçının kadrosuna alınacak.



EREN, SERDAR, OZAN DA İDMANDA

Aynı şekilde Ozan Kabak, Serdar Aziz ve Eren Derdiyok de takımla çalıştı. Böylece Galatasaray'da Belhanda ve Emre Akbaba'nın dışında sakat futbolcu kalmadı.