Ara transfer döneminin başlamasına 1.5 ay kala Galatasaray'da gündem ısınıyor... Forvet sıkıntısına son vermek isteyen ve birçok ismi listesine alan Sarı-Kırmızılılar için bu kez de Divock Origi iddiası geldi. Ünlü İngiliz gazeteci Dean Jones, Galatasaray'ın Liverpool'a kiralama teklifi yaptığını öne sürdü.
ADINDAN SIKÇA SÖZ ETTİRDİ
Jones'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım Sarı- Kırmızılılar'ı heyecanlandırdı. Liverpool'a yakınlığı ile bilinen Dean Jones transfer dönemindeki flaş haberleri ile adından sıkça söz ettirmişti.
KALMAYI TERCİH ETMİŞTİ
Geçen sezon Wolfsburg'da kiralık olarak oynayan Origi sezon başında birçok teklif almasına rağmen tercihini Liverpool'dan kalma yönünde kullanmıştı.
ŞİMDİ AYRILIK ZAMANI
Şu ana kadar 1 maçta 11 dakika oynayabilen Belçikalı forvetin devre arasında takımdan ayrılma kararı aldığı belirtiliyor.
ÇOK HIZLI VE ÇOK GÜÇLÜ
Liverpool'da forma şansı bulamayan Origi güçlü fiziği ve sürati ile ön plana çıkıyor. Ancak son vuruşlarda sorun yaşıyor.
ADINDAN SIKÇA SÖZ ETTİRDİ
Jones'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım Sarı- Kırmızılılar'ı heyecanlandırdı. Liverpool'a yakınlığı ile bilinen Dean Jones transfer dönemindeki flaş haberleri ile adından sıkça söz ettirmişti.
KALMAYI TERCİH ETMİŞTİ
Geçen sezon Wolfsburg'da kiralık olarak oynayan Origi sezon başında birçok teklif almasına rağmen tercihini Liverpool'dan kalma yönünde kullanmıştı.
ŞİMDİ AYRILIK ZAMANI
Şu ana kadar 1 maçta 11 dakika oynayabilen Belçikalı forvetin devre arasında takımdan ayrılma kararı aldığı belirtiliyor.
ÇOK HIZLI VE ÇOK GÜÇLÜ
Liverpool'da forma şansı bulamayan Origi güçlü fiziği ve sürati ile ön plana çıkıyor. Ancak son vuruşlarda sorun yaşıyor.
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