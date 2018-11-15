Ligde Beşiktaş'ın 1-0 kaybettiği Başakşehir maçının devre arasında pilav yediği için gündeme oturan Tolgay Arslan konusunda çok flaş gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş yönetimi dün yıldız futbolcuyu resmen kadro dışı bıraktı. Bu gelişme sonrası Fenerbahçe ve Galatasaray hemen düğmeye bastı.
HEMEN PLANLAR BAŞLADI
İKİ kulüp de devre arasında Tolgay'ı kadrosuna katmak için planlara başladı. Alınan bilgilere göre Fenerbahçe, uzun süredir kadro dışı olan Ozan Tufan'ı Beşiktaş'a takas olarak teklif edecek.
OZAN, GÜNEŞ'İN ÖĞRENCİSİ
Ozan'ın Şenol Güneş'in Bursaspor'dan öğrencisi olması takasın gerçekleşme ihtimalini artırıyor. Ancak Galatasaray da forvet sıkıntısı yaşayan Beşiktaş'a Eren Derdiyok'u teklif edebilir.
TEKLİFLERE YANIT NE OLACAK?
Eren de Terim'le yaşadığı sorunlar nedeniyle Sarı-Kırmızılılar'da gözden çıkarılmış durumda. Şimdi gözler Beşiktaş'a çevrildi. Yapılacak takas tekliflerine verilecek yanıt merakla bekleniyor.
HEMEN PLANLAR BAŞLADI
İKİ kulüp de devre arasında Tolgay'ı kadrosuna katmak için planlara başladı. Alınan bilgilere göre Fenerbahçe, uzun süredir kadro dışı olan Ozan Tufan'ı Beşiktaş'a takas olarak teklif edecek.
OZAN, GÜNEŞ'İN ÖĞRENCİSİ
Ozan'ın Şenol Güneş'in Bursaspor'dan öğrencisi olması takasın gerçekleşme ihtimalini artırıyor. Ancak Galatasaray da forvet sıkıntısı yaşayan Beşiktaş'a Eren Derdiyok'u teklif edebilir.
TEKLİFLERE YANIT NE OLACAK?
Eren de Terim'le yaşadığı sorunlar nedeniyle Sarı-Kırmızılılar'da gözden çıkarılmış durumda. Şimdi gözler Beşiktaş'a çevrildi. Yapılacak takas tekliflerine verilecek yanıt merakla bekleniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.