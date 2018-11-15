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Fenerbahçe ve 'dan Tolgay'a hücum!

Kartal, Tolgay’ın biletini resmen kesti. Bu gelişme üzerine F.Bahçe ve G.Saray hemen harekete geçti. Fener, ’ı, Cimbom ise Eren’i takas olarak teklif etmeyi düşünüyor. Gözler ’ta.

Tolgay'a hücum!
Ligde Beşiktaş'ın 1-0 kaybettiği Başakşehir maçının devre arasında pilav yediği için gündeme oturan Tolgay Arslan konusunda çok flaş gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş yönetimi dün yıldız futbolcuyu resmen kadro dışı bıraktı. Bu gelişme sonrası Fenerbahçe ve Galatasaray hemen düğmeye bastı.



HEMEN PLANLAR BAŞLADI
İKİ kulüp de devre arasında Tolgay'ı kadrosuna katmak için planlara başladı. Alınan bilgilere göre Fenerbahçe, uzun süredir kadro dışı olan Ozan TufanBeşiktaş'a takas olarak teklif edecek.



OZAN, GÜNEŞ'İN ÖĞRENCİSİ
Ozan'ın Şenol Güneş'in Bursaspor'dan öğrencisi olması takasın gerçekleşme ihtimalini artırıyor. Ancak Galatasaray da forvet sıkıntısı yaşayan 'a Eren Derdiyok'u teklif edebilir.



TEKLİFLERE YANIT NE OLACAK?
Eren de Terim'le yaşadığı sorunlar nedeniyle Sarı-Kırmızılılar'da gözden çıkarılmış durumda. Şimdi gözler Beşiktaş'a çevrildi. Yapılacak takas tekliflerine verilecek yanıt merakla bekleniyor.

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