derbisinin yankıları sürüyor.Schalke maçı sonrasıkimseninceza vermesini beklemedenkendisine cezaveren karaktere sahip.Onunla ilgili konuvarsa biz karar veririz.Zarar verdiğini de biliyor.Bana göre'ayararı, zararındanfazla" demişti.'in bu sözlerinin perde arkasınaulaştı...derbi sonrası telefonunu kapattı.dahil kimse kendisine ulaşamadı.bunun üzerine,'yı'ın evine yolladı.derece üzgün olan'ya "Herkese zarar veriyorum. Özellikle'a daha fazla zararım olsun istemiyorum. Artık yokum," ifadesini kullandı.şok gelişmeden haberdar olan Fatih'la önce telefonda sonra yüz yüze görüştü., "Evet hatalısın ancak" ifadesini kullanarak istifayı önledi.TUNÇ ÖZGEN