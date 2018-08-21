Yol Durumu
  1. Psg’den Fener’e ret!
  2. Badou gelince herkes rahatlayacak!

Bosna kadrosunda ’den 4 yıldız

Bosna kadrosunda Türkiye’den 4 yıldız
Bosna Hersek Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Robert Prosinecki, UEFA Uluslar Ligi'nde Kuzey İrlanda ve Avusturya ile oynayacakları maçların aday kadrosunu açıkladı. Kadroda Spor Toto Süper Lig'de forma giyen İbrahim Sehic (Erzurum), Edin Visca (Başakşehir), Riad Bajic (Başakşehir) ve Deni Milosevic (Konyaspor) yer aldı.
Etiketler: , , , , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar