Bosna Hersek Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Robert Prosinecki, UEFA Uluslar Ligi'nde Kuzey İrlanda ve Avusturya ile oynayacakları maçların aday kadrosunu açıkladı. Kadroda Spor Toto Süper Lig'de forma giyen İbrahim Sehic (Erzurum), Edin Visca (Başakşehir), Riad Bajic (Başakşehir) ve Deni Milosevic (Konyaspor) yer aldı.
Bosna kadrosunda Türkiye’den 4 yıldız
Etiketler: Spor Toto Süper Lig , Erzurum , Türkiye , Kuzey İrlanda , UEFA , Başakşehir , Konyaspor , Avusturya
- 21 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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