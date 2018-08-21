Bosna kadrosunda Türkiye’den 4 yıldız

Bosna Hersek Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Robert Prosinecki, UEFA Uluslar Ligi'nde Kuzey İrlanda ve Avusturya ile oynayacakları maçların aday kadrosunu açıkladı. Kadroda Spor Toto Süper Lig'de forma giyen İbrahim Sehic (Erzurum), Edin Visca (Başakşehir), Riad Bajic (Başakşehir) ve Deni Milosevic (Konyaspor) yer aldı.