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Eski ünlü futbolcular ’da buluştu

Eski ünlü futbolcular Adıyaman’da buluştu
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, 90'lı yılların ünlü futbolcuları Kahta Dirilişspor Kulübü yöneticileri ile kahvaltıda bir araya geldi. Düzenlenen kahvaltıya, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, 90'lı yılların ünlü futbolcularından Ali Gültiken, Oğuz Çetin, Hami Mandıralı, Ergün Penbe, Kahta Dirilişspor Kulübü yöneticileri katıldı.
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  • 20 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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