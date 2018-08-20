Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, 90'lı yılların ünlü futbolcuları Kahta Dirilişspor Kulübü yöneticileri ile kahvaltıda bir araya geldi. Düzenlenen kahvaltıya, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, 90'lı yılların ünlü futbolcularından Ali Gültiken, Oğuz Çetin, Hami Mandıralı, Ergün Penbe, Kahta Dirilişspor Kulübü yöneticileri katıldı.
Eski ünlü futbolcular Adıyaman’da buluştu
Etiketler: Oğuz Çetin , Adıyaman , kahta dirilişspor kulüp , Hami Mandıralı
- 20 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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