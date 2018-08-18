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Kral Gomis ödülüne kavuştu

Kral Gomis ödülüne kavuştu
G.Saray'ın yıldızı Bafetimbi Gomis dün Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği tarafından verilen Süper Lig Gol Kralı ödülünü aldı. Fransız yıldız, "Bu ödülü aldığım için çok mutluyum" dedi. Gomis'in Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim ile özel görüşmesi dikkat çekti.
  • 18 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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