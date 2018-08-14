Tartışmalar çıktı değişiklik var!

Türkiye'de uygulanmasına resmen başlanan VAR sistemiyle ilgili ligin ilk haftasını masaya yatıran TFF ve MHK cephesi yaşanan tartışma ve aksaklıkların ardından bir dizi değişiklik kararı aldı. Sporx'in haberine göre, VAR'la ilgili Dünya Kupası'nda olduğu gibi üçlü ekrana geçilmesi (hakem, VAR odası, pozisyon), VAR'a müracaat edilen pozisyonların üç boyutlu olarak o anda ekrana yansıtılması ve VAR odasının görüntüsünün de kamuoyuna gösterilmesine karar verildi. Bu konuyla alakalı olarak yayıncı kuruluşla da görüşme yapıldı.