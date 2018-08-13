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Milliler’den tarihi zafer

’nda milli sporcularımız Ramil, Emre, Ali ve Yiğitcan’dan oluşan 4x100 bayrak ımız tarihimizdeki ilk yı kazandı

Milliler’den tarihi zafer
Atletizmde rüzgarı... 'nın başkenti 'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 4x100 bayrak ımız kazandı. Emre Zafer Barnes, Jak Ali Harvey, Yiğitcan Hekimoğlu ve Ramil Guliyev'den oluşan milli takımımız 37.98'lik derecesiyle yarışmayı ikinci sırada tamamladı ve Türkiye'ye bu kulvarda tarihindeki ilk gümüş madalyayı getirdi. Türkiye'nin 4x100metredeki rekoru da 38.30'dan 37.98'e inmiş oldu. Yarışta , yı is e aldı.

YASEMİN'DEN BRONZ
'nda kadınlar 5 bin metrede ise milli atlet Yasemin Can, yarışı 14.57.63'lük dereceyle üçüncü sırada bitirerek bronz madalyada kaldı. , 2016 yılında Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya almıştı.
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  • 13 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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