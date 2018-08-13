Milliler’den tarihi zafer

Atletizmde Türkiye rüzgarı... Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 4x100 bayrak milli takımımız gümüş madalya kazandı. Emre Zafer Barnes, Jak Ali Harvey, Yiğitcan Hekimoğlu ve Ramil Guliyev'den oluşan milli takımımız 37.98'lik derecesiyle yarışmayı ikinci sırada tamamladı ve Türkiye'ye bu kulvarda tarihindeki ilk gümüş madalyayı getirdi. Türkiye'nin 4x100metredeki rekoru da 38.30'dan 37.98'e inmiş oldu. Yarışta altın madalyayı Büyük Britanya, bronz madalyayı is e Hollanda aldı.
YASEMİN'DEN BRONZ
Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 5 bin metrede ise milli atlet Yasemin Can, yarışı 14.57.63'lük dereceyle üçüncü sırada bitirerek bronz madalyada kaldı. Yasemin Can, 2016 yılında Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya almıştı.
YASEMİN'DEN BRONZ
Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 5 bin metrede ise milli atlet Yasemin Can, yarışı 14.57.63'lük dereceyle üçüncü sırada bitirerek bronz madalyada kaldı. Yasemin Can, 2016 yılında Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya almıştı.
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