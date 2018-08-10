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tura göz kırptı

’in kafa golüyle kazanan Siyah-Beyazlılar’ın iki topu da direkten geri geldi...

Kartal tura göz kırptı
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında evinde Lask Linz'i 1-0 mağlup etti. Kara golü erken buldu. 6. dakikada Oğuzhan sağ kanattan çok sert bir orta yaptı, kaleye paralel geçen topa Babel arka direkte kafayla dokundu ve topu ağlara gönderdi. 18'de Linz gole çok yaklaştı. Goiginger'in ortasına kale dibinde Tetteh istediği gibi vurumadı. 30'da Linz'de Holland cepheden şutu gönderdi ama top az farkla yandan dışarı çıktı.

KARTAL 45+1'DE GOLE ÇOK YAKLAŞTI
Beşiktaş ikinci gole çok yaklaştı. Sağdan yapılan ortayı Babel arka direkte kafayla çevirdi, Oğuzhan Özyakup'un kale önünden yaptığı kafa vuruşu az farkla üstten auta çıktı. 45+1'de büyük bir şanssızlık yaşadı... Tolgay Arslan yaklaşık 25 metreden çok klas bir vuruşla önde olan kaleciyi avlamak istedi ama top üst direkten döndü.



90+3'TE BU KEZ PEPE ÇOK ŞANSSIZDI
51'de Larin ceza sahasında topu göğsüyle Oğuzhan'a indirdi. Yıldız oyuncu kale dibinden mutlak bir golü kaçırdı. 68'de Caner'in kullandığı köşe vurşuna iyi yükselen 'nin kafa vuruşu az farkla üstten dışarı çıktı. 90+3'te Beşiktaş'ta Quaresma'nın kullandığı kornerde Pepe kafayı vurdu. Top direkten döndü. Dönen topa kale dibinde ve Love dokunamadı.
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