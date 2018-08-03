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Cocu’nun yanına geldi

Cocu’nun yanına Erwin Koeman geldi
Fenerbahçe, Cocu'nun yardımcılığına Hollandalı Erwin Koeman'ı getirdi. Erwin Koeman, efsane stoper Roland Koeman'ın kardeşi. Sarılacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Hollandalı başarılı futbol adamı Erwin Koeman, futbol A takımımızın yardımcı antrenörü olarak teknik direktörümüz Philip Cocu'nun ekibinde görev yapacak." denildi.
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