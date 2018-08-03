Fenerbahçe, Cocu'nun yardımcılığına Hollandalı Erwin Koeman'ı getirdi. Erwin Koeman, efsane stoper Roland Koeman'ın kardeşi. Sarılacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Hollandalı başarılı futbol adamı Erwin Koeman, futbol A takımımızın yardımcı antrenörü olarak teknik direktörümüz Philip Cocu'nun ekibinde görev yapacak." denildi.
Cocu’nun yanına Erwin Koeman geldi
Etiketler: Erwin Koeman , Fenerbahçe , futbol , çocu
- 03 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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