Cocu’nun yanına Erwin Koeman geldi

Fenerbahçe, Cocu'nun yardımcılığına Hollandalı Erwin Koeman'ı getirdi. Erwin Koeman, efsane stoper Roland Koeman'ın kardeşi. Sarılacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Hollandalı başarılı futbol adamı Erwin Koeman, futbol A takımımızın yardımcı antrenörü olarak teknik direktörümüz Philip Cocu'nun ekibinde görev yapacak." denildi.