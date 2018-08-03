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Cimbom’un Silva savaşı

, Milan’ın yıldız golcüsü ’yı kiralık olraak etmek için girişimlerini hızlandırdı... Ancak, Aslan bu transfrede İtalyan ekibi Lazio, ve İngiliz Wolverhampton gibi takımlarla savaşıyor

Cimbom’un Silva savaşı
G.Saray sezonun açılmasıyla birlikte kancayı Portekizli golcü Andre Silva'ya atmıştı... Sarı- Kırmızılı Yönetim büyük bir titizlikle Portekizli golcünün transferi için mesai harcıyor... Ancak, günler geçtikçe Galatasaray'ın transferdeki rakipleri de haliyle artmaya başladı.

DEVLER ONUN PEŞİNE DÜŞTÜ
İtalyan devi Milan'ın formasını giyen 22 yaşındaki golcüyü kiralamak isteyen Galatasaray'ın transferdeki rakipleri İtalyan Lazio, İspanyol Sevilla ve İngiliz temsilcisi Wolverhampton.

MENDES İLE TELEFON TURU
G.Saray Yönetimi, 'nın menajeri Jorge Mendes ile geceli gündüzlü görüşmesi yapıyor. İtalyan medyasındaki haberlere göre ise Andre Silva, Galatasaray'a daha yakın konumda.

40 MAÇTA 10 GOLE İMZA ATTI
Portekiz Milli Takımı ile 'nda boy gösteren Andre Silva, geçen sezon Milan'da 40 maça çıktı ve 10 gol attı. Silva, 26 karşılaşmada 11 kez gol sevinci yaşadı.
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