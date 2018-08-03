Cimbom’un Silva savaşı

G.Saray transfer sezonun açılmasıyla birlikte kancayı Portekizli golcü Andre Silva'ya atmıştı... Sarı- Kırmızılı Yönetim büyük bir titizlikle Portekizli golcünün transferi için mesai harcıyor... Ancak, günler geçtikçe Galatasaray'ın transferdeki rakipleri de haliyle artmaya başladı.
DEVLER ONUN PEŞİNE DÜŞTÜ
İtalyan devi Milan'ın formasını giyen 22 yaşındaki golcüyü kiralamak isteyen Galatasaray'ın transferdeki rakipleri İtalyan Lazio, İspanyol Sevilla ve İngiliz temsilcisi Wolverhampton.
MENDES İLE TELEFON TURU
G.Saray Yönetimi, Andre Silva'nın menajeri Jorge Mendes ile geceli gündüzlü telefon görüşmesi yapıyor. İtalyan medyasındaki haberlere göre ise Andre Silva, Galatasaray'a daha yakın konumda.
40 MAÇTA 10 GOLE İMZA ATTI
Portekiz Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda boy gösteren Andre Silva, geçen sezon Milan'da 40 maça çıktı ve 10 gol attı. Silva, milli takımda 26 karşılaşmada 11 kez gol sevinci yaşadı.
DEVLER ONUN PEŞİNE DÜŞTÜ
İtalyan devi Milan'ın formasını giyen 22 yaşındaki golcüyü kiralamak isteyen Galatasaray'ın transferdeki rakipleri İtalyan Lazio, İspanyol Sevilla ve İngiliz temsilcisi Wolverhampton.
MENDES İLE TELEFON TURU
G.Saray Yönetimi, Andre Silva'nın menajeri Jorge Mendes ile geceli gündüzlü telefon görüşmesi yapıyor. İtalyan medyasındaki haberlere göre ise Andre Silva, Galatasaray'a daha yakın konumda.
40 MAÇTA 10 GOLE İMZA ATTI
Portekiz Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda boy gösteren Andre Silva, geçen sezon Milan'da 40 maça çıktı ve 10 gol attı. Silva, milli takımda 26 karşılaşmada 11 kez gol sevinci yaşadı.
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