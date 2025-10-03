PODCAST CANLI YAYIN

Siyonazi sevici Robbie Williams’ın İsrail övgüsünün ardından Türkiye’de vereceği konser büyük tepki topladı: Sosyal medyada iptal çağrısı

Tel Aviv’de sahneye çıkıp “İsrail harika” diyen Robbie Williams'ın İstanbul’da konser verecek olması sosyal medyada tepkilere neden oldu. Binlerce kullanıcı “Gazze'deki soykırım devam ederken bu şov yapılamaz” diyerek konserin iptal edilmesini istiyor.

İngiliz şarkıcı Robbie Williams, 8 yıl aradan sonra Tel Aviv'de sahne aldı. Konser öncesinde yaptığı açıklamalarda "İsrail harika, insanların gözlerinde nezaket görüyorum" diyerek, Gazze'deki katliamı unutturmaya kalktı.

Aynı saatlerde Gazze'de çocuklar açlık ve bombalarla hayatta kalmaya çalışıyordu. Robbie, "İki gündür buradayım, eve dönünce herkese İsrail'in harika olduğunu söyleyeceğim" sözleriyle adeta İsrail propagandasına soyundu.

Tüm tepkilere rağmen Robbie Williams, 7 Ekim Salı günü İstanbul'da sahneye çıkmaya hazırlanıyor.

Sosyal medyada Robbie Williams'ın İstanbul konserine tepkiler çığ gibi büyüyor. Binlerce vatandaş, Gazze'de yaşanan soykırımı görmezden gelen şarkıcının Türkiye'de sahneye çıkmaması gerektiğini vurgulayarak konserin iptal edilmesi için çağrıda bulunuyor.



Yapılan çağrılara rağmen organizasyonun bilet dağıtımını yapan şirket sosyal medyadan insanları konsere davet ediyor.

Pink Floyd'un eski solisti Roger Waters, 2015'te Robbie'ye seslenmiş, "Netanyahu'nun şovunu yapma" diyerek İsrail rejiminin kanlı yüzüne dikkat çekmişti ama Williams kulaklarını tıkamayı tercih etti.

