Siyonazi sevici Robbie Williams’ın İsrail övgüsünün ardından Türkiye’de vereceği konser büyük tepki topladı: Sosyal medyada iptal çağrısı

Robbie Williams ve Türk asıllı eşi Ayda Field



BU KONSER İPTAL EDİLMELİ



Sosyal medyada Robbie Williams'ın İstanbul konserine tepkiler çığ gibi büyüyor. Binlerce vatandaş, Gazze'de yaşanan soykırımı görmezden gelen şarkıcının Türkiye'de sahneye çıkmaması gerektiğini vurgulayarak konserin iptal edilmesi için çağrıda bulunuyor.