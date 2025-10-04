İBB 'ye yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu 'nun, Beylikdüzü'nden İBB'ye uzanan yolsuzluk 'ekosisteminde' müteahhitlere uyguladığı yeni bir rüşvet tarifesi daha ortaya çıktı. İnşaat projelerinin ruhsatı ve iskanı karşılığında villalar, daireler ve milyonlar temin ettiği belirlenen suç örgütünün, büyük projelerin silüet onayları karşılığında da müteahhitlerden milyon dolarlar talep ettiği öğrenildi.

DOLARLAR HAVUZDA

Soruşturma kapsamında ifade veren tanık Z.K., İmar Müdürlüğü Silüet Şefliği'nde büyük inşaat projelerinin silüet onayı karşılığında İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gültekin aracılığıyla çok sayıda müteahhitten milyon dolarlık rüşvetler istendiğini söyledi. Tahsilatların İBB Spor Kulubü Başkanı Fatih Keleş tarafından Florya'daki bir galeride yapıldığını belirten tanık Z.K., Keleş'in bu paraları firari iş adamı Murat Gülibrahimoğlu'na aktardığını, Gülibrahimoğlu'nun da bu paraları yurtdışına çıkardığını anlattı. Tanık Z.K. ifadesinde şunları söyledi:





İMAMOĞLU'NUN HABERİ VAR

"Buradaki (Boğaziçi İmar) işlemler usulsüz olarak menfaat karşılığı İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu tarafından yapılmıştır. İmar Müdürlüğü altındaki silüet şefliğinde büyük projelerden silüet onayı altında nakdi veya gayri nakdi menfaatler temin edilmiştir."