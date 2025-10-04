PODCAST CANLI YAYIN

Ekosistemde silüet rüşveti: Rüşvet yoksa projeye onay yok

İBB’ye yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında yeni bir iddia gündeme geldi. Tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun da adının geçtiği dosyada, inşaat projelerinin ruhsat ve iskan süreçleriyle birlikte büyük projelerin “silüet onayları” için de milyon dolarlık rüşvetler alındığı öne sürüldü. Tanık ifadelerine göre, paraların İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş aracılığıyla toplanıp yurtdışına aktarıldığı, tüm sürecin ise İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gültekin üzerinden yürütüldüğü belirtildi.

Giriş Tarihi:
Ekosistemde silüet rüşveti: Rüşvet yoksa projeye onay yok

İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, Beylikdüzü'nden İBB'ye uzanan yolsuzluk 'ekosisteminde' müteahhitlere uyguladığı yeni bir rüşvet tarifesi daha ortaya çıktı. İnşaat projelerinin ruhsatı ve iskanı karşılığında villalar, daireler ve milyonlar temin ettiği belirlenen suç örgütünün, büyük projelerin silüet onayları karşılığında da müteahhitlerden milyon dolarlar talep ettiği öğrenildi.

DOLARLAR HAVUZDA
Soruşturma kapsamında ifade veren tanık Z.K., İmar Müdürlüğü Silüet Şefliği'nde büyük inşaat projelerinin silüet onayı karşılığında İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gültekin aracılığıyla çok sayıda müteahhitten milyon dolarlık rüşvetler istendiğini söyledi. Tahsilatların İBB Spor Kulubü Başkanı Fatih Keleş tarafından Florya'daki bir galeride yapıldığını belirten tanık Z.K., Keleş'in bu paraları firari iş adamı Murat Gülibrahimoğlu'na aktardığını, Gülibrahimoğlu'nun da bu paraları yurtdışına çıkardığını anlattı. Tanık Z.K. ifadesinde şunları söyledi:



İMAMOĞLU'NUN HABERİ VAR
"Buradaki (Boğaziçi İmar) işlemler usulsüz olarak menfaat karşılığı İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu tarafından yapılmıştır. İmar Müdürlüğü altındaki silüet şefliğinde büyük projelerden silüet onayı altında nakdi veya gayri nakdi menfaatler temin edilmiştir."

BAŞ GÖRÜŞMECİ
Rüşvet görüşmelerinin İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gültekin tarafından yürütüldüğünü belirten Z.K, "Milyon dolarlık rüşvetler istendi. Yakup Öner, İmamoğlu'nun talimatı ile büyük çaplı teknik birim gerektiren önemli konulardaki işleri takip etmekten sorumluydu" dedi.

Ramazan GültekinRamazan Gültekin

PARALAR NAKİT OLSUN
Fatih Keleş'in Florya sahilde bir galeriyi kullandığını belirten Z.K, "Keleş elde ettiği nakit paraları Murat Gülibrahimoğlu'na aktararak saklamaktaydı. Bu paraların büyük miktarı Gülibrahimoğlu ile yurt dışına çıkarılmıştır. Yiğit Oğuz Duman da sistemin içindeydi" sözlerini kaydetti.

Murat GülibrahimoğluMurat Gülibrahimoğlu

CHPli Antalya Büyükşehir Belediyesindeki hafriyat operasyonundan da İmamoğlu çıktı! Eski Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin gözaltındaCHPli Antalya Büyükşehir Belediyesindeki hafriyat operasyonundan da İmamoğlu çıktı! Eski Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin gözaltında

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı: Hamas'ın yanıtı kalıcı barışın sağlanması noktasında önemli bir adım | İsrail'e uyarı
CANLI ANLATIM | Hamas'tan Gazze yanıtı: Müzakerelere hazırız | Trump'tan Türkiye'ye teşekkür İsrail'e uyarı: Bombalamayı derhal durdurun
Aynadaki Yabancı
Ekosistemde silüet rüşveti: Rüşvet yoksa projeye onay yok
Eylül enflasyonu belli oldu! Ocak zammı yüzde 13.64'e ulaştı! İşte milyonlara gelecek enflasyon zammı...
Son dakika haberi! Başkan Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüştü! Gazze masada
Son dakika! İsrail'in esir aldığı Türk aktivistler ne zaman getirilecek? Dışişleri Bakanlığı açıkladı
İtalyan teknik adam Fenerbahçe'de bir felsefe ortaya koydu! Seninle aramda kocaman bir fark var...
Türk aktivist Atiş, İsrail'in "gemide silah taşınıyor" yalanını A Haber ekranlarında çürüttü
MİT operasyonları Mossad’ın kripto finansman yöntemini ortaya çıkardı
Fırtına ilklerle galip! Trabzonspor - Kayserispor: 4-0 | MAÇ SONUCU
Yolsuzluktan tutuklu Manavgat Belediye Başkanı Kara CHP'den istifa etti
Siyonazi sevici Robbie Williams’ın İsrail övgüsünün ardından Türkiye’de vereceği konser büyük tepki topladı: Sosyal medyada iptal çağrısı
CANLI ANLATIM | Yeni "Sumud" Özgürlük Filosu Gazze yolunda! Alıkonulan aktivistler nerede tutuluyor?
MİT'ten İsrail casusuna operasyon: MOSSAD'a çalışan "dedektif" Serkan Çiçek ve bağlantılı olduğu avukat yakalandı
Dram ve gizemin yeni adı: Aynadaki Yabancı size "Ben olsam ne yapardım?" diye sorduracak!
Derbi ateşten gömlek! Galatasaray ve Beşiktaş'ın ilk 11'leri netleşti
CANLI ANLATIM | İsrail'den Sumud'un son teknesi Marinette'ye baskın!
SON DAKİKA! CHP kayyum davasının ilk duruşması görüldü: Gürsel Tekin göreve devam edecek
İstanbul'da fahiş kiraya "dur" diyecek proje! Başkan Erdoğan açıklamıştı detaylar belli oldu