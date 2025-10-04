Marketlerin etiket-kasa oyunu! Toplu alışverişlere dikkat

KOZMETİK VE TEKSTİLDE DE VAR

Kozmetikten tekstile artık hemen her üründe etiketle kasa arasında fiyat farkı görülüyor. Ankara'da kozmetik zinciri bir mağazadan etiket fiyatı 120 TL olan bir allık alan vatandaş bu fiyatın kasada 161.5 TL olarak geçtiğini sonradan fark ediyor. Duruma belgeleriyle itiraz eden vatandaş mağazadan ürün iadesi alınmadığını, bu tür farkların olabileceği yönünde şaşırtıcı bir yanıt alıyor. Yine bir bebek mağazasında etikette 249.99 TL olan bebek kıyafetinin kasada 399.99 TL olarak geçiyor ancak fark vatandaşa ödenmiyor.



ELEKTRONİKTE İKİYE KATLIYOR

Bezner durum elektronik ürün satışı yapan teknoloji marketlerinde de görülüyor. Bir market etiket fiyatında 349 TL olan saç maşasını kasada 790 TL'ye satarken, bir başka elektronik market etikette 8 bin TL olan kulaklıktan kasada 11.600 TL tahsil ediyor. Vatandaşların itirazını dikkate almayan marketlerin en iyi çözümü ise ürünü alıp para iadesi yapmak

Marketlerdeki etiket-kasa oyunu tepki çekiyor

PAZARLAMA TAKTİĞİ OLDU

Etiketle kasa arasında fiyat farkını bir zincir market çalışanına sorduk. "Bu marketlerin artık bir pazarlama unsuru oldu. Kasada müşteri çekmek ve gel gel yapmak için düşük fiyat yazılıyor" diyen çalışan, ancak o fiyatın barkotta farklı olduğunu aktarıyor. Çalışan, "Kanuna göre eğer müşteri fark ederse fiyat farkı iade ediyoruz. Ancak özellikle toplu alış verişlerde müşteri bunları tek tek incelemediği için ürün satılıyor" diyor.



TOPLU ALIŞVERİŞLERE DİKKAT

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, gıda marketlerinde özellikle toplu alışverişlerde ürünlerdeki fiyat farkının gözden kaçabildiğini vurguladı.

Ağaoğlu, "Toplu alışverişler de dahil fişinizi alın ürünlerin fiyatlarını inceleyin. Eğer fark görürseniz gidin markete önce etiketteki fiyatın fotoğrafını çekin sonrasında fişinizi gösterin. Market kanunen tüketici lehine olan fiyatı uygulamak zorunda" dedi. Buna itiraz eden marketleri tüketici hakem heyetlerine şikâyet etmeleri yönünde uyaran Ağaoğlu, "Maalesef son dönemde kasa-etiket arasında ciddi fark oluşmaya başladı. Eskiden marketler daha çekingendi ancak son dönemde bir pazarlama taktiğine dönüştü. Tüketiciyi kandırarak gel-gel yapıyorlar. Burada iş tüketiciye düşüyor. Daha uyanık olmalı, farkı gördüğünde ise Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere hemen her yere şikayet etmeli" ifadelerini kullandı.