Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı: Hamas barışa hazır olduğunu gösterdi

Başkan Erdoğan, Sultanbeyli Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Gazze'de 2 yıldır devam eden soykırımın durdurulması için yoğun çaba içerisindeyiz” diyen Başkan Erdoğan, Hamas'ın Trump'ın barış planına verdiği cevabı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek bölgede kalıcı barış için yeni bir fırsat penceresinin açıldığını söyledi. Konuşmasında CHP'ye de tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Yetimin parası bir avuç soyguncu tarafından talan edilmiş. Bunun hesabı yargıda sorulacak" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kent meydanında düzenlenen Sultanbeyli Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, katılımcıları ve İstanbul'un 39 ilçesindeki her bir vatandaşı en kalbi duygularıyla selamladığını söyledi.

Bugün Fatih Sultan Mehmet'in emaneti İstanbul'un en güzel ilçelerinden birinde olduklarını dile getiren Erdoğan, vatandaşların her birine sevdaları ve coşkuları için teşekkür etti.

Başkan Erdoğan, tüm İslam dünyası ve insanlığın yakından takip ettiği bir hususa değinmek istediğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gazze'de 2 yıldır devam eden soykırımın durdurulması için yoğun çaba içerisindeyiz. İnsani yardımdan diplomatik temaslara, her alanda imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Amacımız, Gazzeli kardeşlerimizi bir an önce huzura, barışa ve güvenliğe kavuşturmaktır. Geçen hafta hem New York'ta hem de Washington'da bu yönde temaslarda bulunduk. İnsani felakete dikkat çektik. Mazlumların sesi olduk. Birleşmiş Milletler'de Gazzeli çocukların yaşadığı acıları fotoğraflarla tüm dünyanın gündemine taşıdık. Amerikan Başkanı Sayın Trump'la da bu meseleyi detaylıca konuştuk. Barış için atılması gereken adımları değerlendirdik."

"BÖLGEMİZDE KALICI BARIŞ İÇİN BİR FIRSAT PENCERESİ ARALANDI"

Erdoğan, ardından MİT Başkanı'nı Katar'a, Dışişleri Bakanı'nı da Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne gönderdiğini dile getirerek, "Dün akşam Sayın Trump'la olan telefon görüşmemizin en önemli gündemi yine Gazze'ydi. Gazze'ye barışı ve istikrarı getirmekti. Hamas'ın Sayın Trump'ın barış planına verdiği cevabı memnuniyetle karşılıyoruz. Hamas, daha önce defalarca yaptığı gibi barışa hazır olduğunu gösterdi. Böylece bölgemizde kalıcı barış için bir fırsat penceresi aralandı. İsrail'in saldırılarını derhal durdurması, bu bakımdan çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, filizlenen barış umutlarının solmasına müsaade edilmemesi gerektiğine dikkati çekerek, tüm tarafların sorumluluk duygusuyla hareket etmesi halinde akan kanı dindirmenin ve barışı tesis etmenin mümkün olduğunu vurguladı.

"KÜRESEL SUMUD FİLOSU'NUN UMUT YOLCULARINI DA ÜLKEMİZE GETİRİYORUZ"

Başkan Erdoğan, şunları dile getirdi:

"Tek bir masumun daha ölmemesi ve Gazzeli yavruların yüzünün gülmesi için ne yapılması gerekiyorsa Türkiye olarak bunu yapmaya devam edeceğiz.

Küresel Sumud Filosu'nun umut yolcularını da ülkemize getiriyoruz, öyle zannediyorum ki bir saat sonra İstanbul Havalimanı'na Sumud Filosu'nun sadece Türkiye'den gidenler değil Malezya ve farklı ülkelerden de bazı Sumud Filosu yolcuları, gelen kafilenin içerisinde yerlerini alacaklar. Bir saat sonra İstanbul'a inmiş olacaklar. Rabb'im Gazze'nin huzura kavuştuğunu görmeyi bize, milletimize, Filistin davasına destek olan vicdan sahibi herkese nasip etsin diyorum. Buradan Gazzeli mazlumlara dayanışma mesajlarımızı iletiyor, Türkiye'nin her zaman yanlarında olacağını tekrar ifade ediyorum."

