MARMARA, EGE, AKDENİZ LİSTEDE! Meteoroloji'den hafta sonu hava raporu: Fırtına ve sağanak gümbür gümbür geliyor

Meteoroloji hafta sonu için yeni hava raporunu yayımladı. Yurdun birçok bölgesinde sağanak ve şiddetli fırtına etkisini gösterecek. Rüzgarın Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güney ve batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak 40-60 km esmesi bekleniyor. Peki bugün MGM'den kodlu uyarı var mı, hangi iller için verildi? Hafta sonu yurt genelinde hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı?

Giriş Tarihi: 04.10.2025 09:36
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre bugün yurdun batı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güney ve batısında kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Batı Bölgelerinde Sağanak ve Gök Gürültülü Yağış

Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz ile Manisa, Isparta, Antalya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı çevreleri ve Ankara'nın kuzey ile batısında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek.

Kuvvetli Rüzgara Dikkat

Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güney ile batısında rüzgârın güney yönlerden 40-60 km/sa hızla esmesi bekleniyor. Yetkililer, olası ulaşım aksamaları ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

Meteoroloji, sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceğini bildirdi.

Bölge Bölge Hava Durumu Raporu

Marmara

Bölge genelinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. İstanbul'da sıcaklık 21°C, Bursa'da 24°C, Çanakkale'de 19°C, Kırklareli'nde ise 17°C olarak ölçülecek.