MARMARA, EGE, AKDENİZ LİSTEDE! Meteoroloji'den hafta sonu hava raporu: Fırtına ve sağanak gümbür gümbür geliyor
Meteoroloji hafta sonu için yeni hava raporunu yayımladı. Yurdun birçok bölgesinde sağanak ve şiddetli fırtına etkisini gösterecek. Rüzgarın Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güney ve batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak 40-60 km esmesi bekleniyor. Peki bugün MGM'den kodlu uyarı var mı, hangi iller için verildi? Hafta sonu yurt genelinde hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı?
Giriş Tarihi: 04.10.2025 09:36