MARMARA, EGE, AKDENİZ LİSTEDE! Meteoroloji’den hafta sonu hava raporu: Fırtına ve sağanak gümbür gümbür geliyor

Batı Bölgelerinde Sağanak ve Gök Gürültülü Yağış

Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz ile Manisa, Isparta, Antalya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı çevreleri ve Ankara'nın kuzey ile batısında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek.