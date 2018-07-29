'Çevrik' Spor

Kolombiyalı orta saha oyuncusu Luis Alberto ile stoper Diego Alejandro, bu sezon Diyarbakır Süper Amatör Ligi'nde mücadele edecek Çermikspor'a transfer oldu. 20 saatlik uçak yolculuğuyla Türkiye'ye gelen futbolcular, şehirde coşkuyla karşılandı. Ancak İspanyolca konuşan iki futbolcu, ilçede bu dili bilen olmadığı için iletişimde sıkıntı yaşadı. Bunun üzerine tüm teknik heyet ve kulüp yöneticileri, cep telefonlarına çeviri uygulaması indirdi. Futbolcularla bu şekilde konuşabildi.
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Çermikspor Teknik Direktörü Hacı Eroğlu, "Menajerler aracılığı ile Kolombiyalı iki futbolcuyu transfer ettik. İletişimde sıkıntı çektik. Şimdilik cep telefonlarındaki çeviri uygulamalarıyla anlaşıyoruz. Onlar da hem ilçeye hem bize alıştı" dedi. 50 bin nüfusu bulunan ilçenin sakinleri de iki futbolcuya sevgi gösterisinde bulundu. Çermikliler, kahvede konuk ettikleri oyunculara çay ikram edip, cep telefonu uygulamasıyla da merak ettiklerini sordu. Bu duruma alışan Luis Alberto ve Diego Alejandro da bir dönem G.Saray'da forma giyen Kolombiyalı kaleci Mondragon'dan dolayı da Sarı- Kırmızılı takımı tuttuklarını söyledi
BİRBİRİMİZE ALIŞTIK
Çermikspor Teknik Direktörü Hacı Eroğlu, "Menajerler aracılığı ile Kolombiyalı iki futbolcuyu transfer ettik. İletişimde sıkıntı çektik. Şimdilik cep telefonlarındaki çeviri uygulamalarıyla anlaşıyoruz. Onlar da hem ilçeye hem bize alıştı" dedi. 50 bin nüfusu bulunan ilçenin sakinleri de iki futbolcuya sevgi gösterisinde bulundu. Çermikliler, kahvede konuk ettikleri oyunculara çay ikram edip, cep telefonu uygulamasıyla da merak ettiklerini sordu. Bu duruma alışan Luis Alberto ve Diego Alejandro da bir dönem G.Saray'da forma giyen Kolombiyalı kaleci Mondragon'dan dolayı da Sarı- Kırmızılı takımı tuttuklarını söyledi
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