Pazartesi gününü bekleyin! Yalan söylüyor!

Fenerbahçe'de Ali Koç- Aziz Yıldırım kavgası giderek büyüyor. Sarı-Lacivertli kulübün yeni başkanı Ali Koç'un "Borca batık durumdayız" açıklamasına tepki gösteren Aziz Yıldırım'ın "Hiç batık şirket sermaye artırabilir mi? Yalan söylüyor" dediği öğrenildi. Yıldırım'ın yakın çevresine de "Pazartesi gününü bekleyin. Bakın neler olacak" dediği ifade edildi.
KOÇ'TAN HAMLE!
Ali Koç'un taraftarı yanlış yönlendirdiğini düşünen Aziz Yıldırım'ın kurmayları da "Ali Koç'u da birileri fena dolduruyor. Büyük yanlış yapıyor. Bu işin hukuksal boyutları da olacak" dediği ifade edildi. Aziz Yıldırım'ın hukukçularının inceleme başlattığını öğrenen Ali Koç da dün karşı hamle yaptı. FBTV'deki konuşmalarını KAP'a bildirdi. Bu arada "şike kumpas" davasına dün de devam edildi. Şike kumpas sanıklarının tahliye talepleri reddedilip tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.
DİVAN KURULU TOPLANIYOR
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı bugün yapılacak. Yüksek Divan Kurulunun toplantısı, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde saat 10.30'da başlayacak. Ali koç Divan Kurulu'na ilk kez başkan olarak katılacak.
KOÇ'TAN HAMLE!
Ali Koç'un taraftarı yanlış yönlendirdiğini düşünen Aziz Yıldırım'ın kurmayları da "Ali Koç'u da birileri fena dolduruyor. Büyük yanlış yapıyor. Bu işin hukuksal boyutları da olacak" dediği ifade edildi. Aziz Yıldırım'ın hukukçularının inceleme başlattığını öğrenen Ali Koç da dün karşı hamle yaptı. FBTV'deki konuşmalarını KAP'a bildirdi. Bu arada "şike kumpas" davasına dün de devam edildi. Şike kumpas sanıklarının tahliye talepleri reddedilip tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.
DİVAN KURULU TOPLANIYOR
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı bugün yapılacak. Yüksek Divan Kurulunun toplantısı, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde saat 10.30'da başlayacak. Ali koç Divan Kurulu'na ilk kez başkan olarak katılacak.
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