Pazartesi gününü bekleyin! Yalan söylüyor!

kavgası giderekbüyüyor.kulübünyeni başkanı'unaçıklamasınatepki gösteren'ındediğiöğrenildi.'ın yakınçevresine dedediği ifade edildi.'un taraftarı yanlış yönlendirdiğini düşünen'ın kurmayları da "Ali Koç'u da birileri fena dolduruyor. Büyük yanlış yapıyor.dediği ifade edildi.'ın hukukçularının inceleme başlattığını öğrenenda dün karşı hamle yaptı. FBTV'deki konuşmalarını'a bildirdi. Bu aradadavasına dün de devam edildi. Şike kumpas sanıklarının tahliye talepleri reddedilipkarar verildi.Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı bugün yapılacak. Yüksek Divan Kurulunun toplantısı, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde saat 10.30'da başlayacak. Ali koç Divan Kurulu'na ilk kez başkan olarak katılacak.