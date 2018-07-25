Transfer yok özveri çok

Trabzonspor'un Slovenya kampı sona erdi. Transferler yapılamamasına rağmen futbolcular özgüvenle çalıştı. Kampın öne çıkanları arasında Ibanez, Rodallega, Yusuf ve Abdülkadir Parmak yer aldı. Bunun dışında herkes görevini harfiyen yerine getirme uğraşı verdi.
KALEDE ONUR'UN YERİ GARANTİ
Kalede Onur ve Esteban'ın yanı sıra Uğurcan, Furkan ve Bahadır gibi genç oyuncular rekabete girişti. Onur yine kaleye en yakın isim olarak dikkat çekti
IBANEZ BİR ADIM ÖNE GEÇTİ
Defansta Kamil Ahmet sakatlığı nedeniyle çok fazla çalışamadı. M.Akbaş göze girdi. Sol bekte ise Ibanez ve Novak arasında yaşanan rekabeti Ibanez kazandı.
RODALLEGA TAKDİR TOPLADI
Orta sahada Yusuf Yazıcı çok çalışkandı. Kucka diriydi. Abdülkadir ve Olcay da etkiliydi. Forvette Rodallega ise Burak'ın yokluğunu aratmadı.
YUNUS EMRE SEL
KALEDE ONUR'UN YERİ GARANTİ
Kalede Onur ve Esteban'ın yanı sıra Uğurcan, Furkan ve Bahadır gibi genç oyuncular rekabete girişti. Onur yine kaleye en yakın isim olarak dikkat çekti
IBANEZ BİR ADIM ÖNE GEÇTİ
Defansta Kamil Ahmet sakatlığı nedeniyle çok fazla çalışamadı. M.Akbaş göze girdi. Sol bekte ise Ibanez ve Novak arasında yaşanan rekabeti Ibanez kazandı.
RODALLEGA TAKDİR TOPLADI
Orta sahada Yusuf Yazıcı çok çalışkandı. Kucka diriydi. Abdülkadir ve Olcay da etkiliydi. Forvette Rodallega ise Burak'ın yokluğunu aratmadı.
YUNUS EMRE SEL
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