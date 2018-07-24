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da değil!

Comolli, kura çekimi sonrasında “Bizim için zor kura. Ama da değil. 2 maç olacak” dedi

Benfica da memnun değil!
Damien Comolli, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz'in takımıyla eşleşmeleriyle ilgili, "Benfica da kuradan değil. bir eşleşme olacak. İki iyi takım karşılaşacak" dedi. Comolli, "Herkes zor bir kura çektiğimizi söyleyebilir. Büyük taraftarı ve güzel bir stadı olan güçlü bir takım. Geçen yıl Porto'ya karşı son maçlarda şampiyonluğu kaçırdılar" ifadelerini kullandı. "Bizim için en önemli avantaj, ikinci maçı evimizde oynamamız." diyen Comolli, "Evimizde oynadığımızda seyircimiz büyük bir fark yaratabilir" şeklinde konuştu.
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