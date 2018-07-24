Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz'in Benfica takımıyla eşleşmeleriyle ilgili, "Benfica da kuradan memnun değil. Çekişmeli bir eşleşme olacak. İki iyi takım karşılaşacak" dedi. Comolli, "Herkes zor bir kura çektiğimizi söyleyebilir. Büyük taraftarı ve güzel bir stadı olan güçlü bir takım. Geçen yıl Porto'ya karşı son maçlarda şampiyonluğu kaçırdılar" ifadelerini kullandı. "Bizim için en önemli avantaj, ikinci maçı evimizde oynamamız." diyen Comolli, "Evimizde oynadığımızda seyircimiz büyük bir fark yaratabilir" şeklinde konuştu.
Benfica da memnun değil!
Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli, kura çekimi sonrasında “Bizim için zor kura. Ama Benfica da memnun değil. Çekişmeli 2 maç olacak” dedi
Etiketler: Fenerbahçe Sportif Direktörü , Benfica , UEFA , memnun , Çekişmeli
- 24 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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