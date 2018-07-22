Kagawa için kıran kırana

Çin'e transfer olan Talisca'nın boşluğunu doldurmak için harekete geçen Beşiktaş yönetimi, hem kaliteli hem de bütçeyi fazla sarsmayacak oyuncu arayışlarını sürdürüyor. Borussia Dortmund'un Japoon 10 numarası Shinji Kagawa için Alman kulübü ile temasa geçildi. Beşiktaş yönetiminin satın alma opsiyonuyla birlikte Alman kulübüne 2.5 milyon Euro kiralama teklifinde bulunduğu, oyuncunun yıllık ücretini de ödeme garantisi verdiği belirtildi. Borussia Dormund'un ilk tercihinin ise Japon futbolcuyu satmak olduğu, görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.