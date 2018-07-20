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’li Courtois yolunda ( Yurttan ve dünyadan spor haberleri)



​İngiliz ekiplerinden Chelsea'nin Belçikalı file bekçisi Thibaut Courtois, Real Madrid yolunda. İspanyol devinin bu transfer için 36 milyon pound teklif ettiği belirtildi. Daha önce kiralık olarak Atletico Madrid forması giyen Belçikalı kalecinin ise ailesinin Madrid'de olmasından dolayı bu teklife sıcak baktığı açıklandı.
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