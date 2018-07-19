Galatasaray'da sözleşme yenileyen Donk, Terim'in gözdesi oldu. Donk idmanlardaki çalışkanlığıyla sezon başlamadan dikkatleri üstüne çekmeyi başardı.
Donk, Terim’in gözdesi
Hollandalı star kampta gösterdiği performansla Fatih Terim’in gözdesi
Etiketler: Fatih Terim , Galatasaray , Donk
- 19 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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