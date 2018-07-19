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, Terim’in gözdesi

Hollandalı star kampta gösterdiği performansla ’in gözdesi

Donk, Terim’in gözdesi
Galatasaray'da sözleşme yenileyen Donk, Terim'in gözdesi oldu. idmanlardaki çalışkanlığıyla sezon başlamadan dikkatleri üstüne çekmeyi başardı.
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  • 19 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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