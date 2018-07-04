Fener taraftarı çıldırdı

Fenerbahçeli taraftarlar yeni sezona olan ümitlerini kombine bilet satışlarında net bir şekilde ortaya koydu. Sarı-Lacivertli yönetimin satışa sunduğu 39 bin kombine biletin 31 bini birkaç gün içinde tükendi. Kalan kombine biletlerin de çok kısa bir süre içinde tükenmesi bekleniyor. Sarı-Lacivertli taraftarlar önceki gece Ülker Stadı'nın önünde sabahın ilk ışıklarına kadar bilet satın almak için beklerken gece boyunca çeşitli meşgalelerle zaman geçirdiler. Stat önünde sofra kuran ve okey oynayan taraftarlar da vardı.
TRİBÜN GELİRLERİNDE REKOR BEKLENİYOR
Daha önceki kuyruklarda trafiğin aksadığı da görülmüştü. Satışa sunulan 39 bin kombine bilet miktarının biraz daha arttırılmasının da gündemde olduğıu gelen haberler arasında. Fenerbahçe yönetimi de tüm bu gelişmelerden memnun. Fenerbahçe kulübünün tribün gelirlerinde çok ciddi bir atış olacağı da şimdiden garanti...
KOMBİNELER BUGÜN BİLE TAMAMEN TÜKENEBİLİR
Dün özellikle öğrenciler için ayrılan 3 bin 97 biletin kapış kapış gittiği ifade edildi. Kulübe yakın kaynaklar tüm biletlerin bugün bile bitme olasılığının olduğunu söylediler. Maraton üst ve Feneruim üst tribünleri biletlerinin ise tamamının tükeldiği de kulüp tarafından açıklandı. Başkan Ali Koç'un çağrısı da böylece yerini bulmuş oldu
ALİ KOÇ TARAFTARI TRİBÜNE VE FENERİUM'A DAVET ETMİŞTİ
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç geçtiğimiz günlerde taraftarlara çağrıda bulunarak, "Herkes kombinesini alsın. Fenerium ürünlerini de tüketsinler. Tüm Fenerbahçeliler taşın altına elini sokmalı" ifadesini kullandı. Bu arada Fenerbahçe yönetimi, biletlere olan ilgiden dolayı dün resmi siteden taraftarlara teşekkür etti.
TRİBÜN GELİRLERİNDE REKOR BEKLENİYOR
Daha önceki kuyruklarda trafiğin aksadığı da görülmüştü. Satışa sunulan 39 bin kombine bilet miktarının biraz daha arttırılmasının da gündemde olduğıu gelen haberler arasında. Fenerbahçe yönetimi de tüm bu gelişmelerden memnun. Fenerbahçe kulübünün tribün gelirlerinde çok ciddi bir atış olacağı da şimdiden garanti...
KOMBİNELER BUGÜN BİLE TAMAMEN TÜKENEBİLİR
Dün özellikle öğrenciler için ayrılan 3 bin 97 biletin kapış kapış gittiği ifade edildi. Kulübe yakın kaynaklar tüm biletlerin bugün bile bitme olasılığının olduğunu söylediler. Maraton üst ve Feneruim üst tribünleri biletlerinin ise tamamının tükeldiği de kulüp tarafından açıklandı. Başkan Ali Koç'un çağrısı da böylece yerini bulmuş oldu
ALİ KOÇ TARAFTARI TRİBÜNE VE FENERİUM'A DAVET ETMİŞTİ
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç geçtiğimiz günlerde taraftarlara çağrıda bulunarak, "Herkes kombinesini alsın. Fenerium ürünlerini de tüketsinler. Tüm Fenerbahçeliler taşın altına elini sokmalı" ifadesini kullandı. Bu arada Fenerbahçe yönetimi, biletlere olan ilgiden dolayı dün resmi siteden taraftarlara teşekkür etti.
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