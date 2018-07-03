Danimarka ikinci tur maçında Hırvatistan'a elense de kuşkusuz geceye damga vuran isimlerden birisi Kasper Schmeichel oldu... Manchester United ve Danimarka futbolunun büyük efsanesi Peter Schmeichel'ın oğlu olan Kasper, normal sürede ve penaltı atışlarında toplam 3 penaltı kurtardı. Baba Peter Schmeichel tribünde çok büyük bir heyecan yaşadı.
Rusya’ya damgasını vuran babasının oğlu
Efsane kaleci Peter Schmeichel’in oğlu olan Kasper, Hırvatistan maçında kurtardığı üç penaltıyla büyük ses getirdi
Etiketler: Peter Schmeichel , Rusya , Manchester United , Danimarka
- 03 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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