Rusya’ya damgasını vuran babasının oğlu

Danimarka ikinci tur maçında Hırvatistan'a elense de kuşkusuz geceye damga vuran isimlerden birisi Kasper Schmeichel oldu... Manchester United ve Danimarka futbolunun büyük efsanesi Peter Schmeichel'ın oğlu olan Kasper, normal sürede ve penaltı atışlarında toplam 3 penaltı kurtardı. Baba Peter Schmeichel tribünde çok büyük bir heyecan yaşadı.