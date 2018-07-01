F.Bahçe'nin İstanbul'a getirdiği Jack Wilshere'den Sarı-Lacivertliler'e yeşil ışık. Arsenal'le sözleşmesi biten İngiliz orta saha, "Doğru bir fırsat olursa yurt dışında oynamak isterim. Karar vermek için acele etmiyorum." dedi. İngiltere dışından en ciddi talibi F.Bahçe olan 26 yaşındaki yıldızın bu sözleri Sarı-Lacivertliler'e gelmek istediği yönünde yorumlandı.
Wilshere'den yeşil ışık
Fenerbahçe’nin istediği İngiliz yıldız, “İngiltere dışında oynamak isterim” dedi. Kanarya’nın ümitlerini yeşertti
Etiketler: Jack Wilshere , Yeşil Işık , Fenerbahçe , İngiltere , İstanbul , Arsenal , İngiliz
- 01 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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