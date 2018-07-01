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Wilshere'den

’nin istediği yıldız, “ dışında oynamak isterim” dedi. Kanarya’nın ümitlerini yeşertti

F.Bahçe'nin 'a getirdiği 'den Sarı-Lacivertliler'e . 'le sözleşmesi biten orta saha, "Doğru bir fırsat olursa yurt dışında oynamak isterim. Karar vermek için acele etmiyorum." dedi. dışından en ciddi talibi F.Bahçe olan 26 yaşındaki yıldızın bu sözleri Sarı-Lacivertliler'e gelmek istediği yönünde yorumlandı.
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