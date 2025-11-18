BES’te yüksek katkı fırsatı: Yıl sonuna kadar süre var

Türkıye'de tasarruf alışkanlıklarını güçlendiren, vatandaşın geleceğini güvence altına alan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), 22'nci yılında önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Gönüllü BES'te katılımcı sayısı 10 milyonu aştı. Bu gelişme, bireylerin uzun vadeli tasarruf bilincinin her geçen yıl güçlendiğini ve sistemin Türkiye ekonomisi için stratejik bir yatırım platformuna dönüştüğünü ortaya koydu. Otomatik Katılım Sistemi'yle birlikte katılımcı sayısı 18 milyona dayanırken, toplam fon büyüklüğü de 2 trilyon liraya yaklaştı.

AA NASIL HESAPLANIYOR? Yüzde 30 devlet katkısı, sistemin cazibesini artıran ve katılımcıların birikim motivasyonunu güçlendiren en önemli unsurlardan biri oldu. Hatta bu yılki devlet katkısından maksimum tutarda yararlanmak için de sayılı günler kaldı. Bir katılımcının bir takvim yılı içinde alabileceği devlet katkısı tutarı, ilgili yılın belirlenen brüt asgari ücret tutarı dikkate alınarak hesaplanan yıllık toplam brüt asgari ücret tutarının yüzde 30'unu geçemiyor. Bu yılki asgari ücret brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş. 12 aylık brüt ücret 312 bin 66 lira yapıyor. Bunun da yüzde 30'u 93 bin 619 lira 80 kuruş ediyor. Yani bu yıl 93 bin 619 lira 80 kuruşa varan devlet katkısı alınabiliyor. Buna göre; katkı payını yıl sonuna kadar toplu ödemeyle 312 bin 66 liraya tamamlayanlar maksimum devlet katkısı olan 93 bin 619 lira 80 kuruş alabiliyor. Bu tutara ulaşamayanlar da birikimlerinin bir kısmını BES'e kaydırarak alacağı devlet katkısını artırabiliyor. Limit hesabı katılımcı bazında yapılıyor. Maksimum katkı tutarı her yıl yükseliyor.

AA



'STRATEJİK BİR DESTEK'

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen de konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yapıyor: "Devlet katkısı, vatandaşın tasarrufuna verilen stratejik bir destek. Bu model sayesinde bireyler sadece kendi birikimlerini değil, kamu desteğiyle büyüyen bir emeklilik fonunu da inşa ediyor. Katkının sürdürülebilirliği, sistemin uzun vadeli başarısının da güvencesidir. Yılın son günlerine yaklaştığımız bu dönemde bu yıla ait devlet katkısı hakkının tamamını almak isteyen katılımcıların bütçeleri elverdiğince ek katkı payı yatırmaları da kritik öneme sahip."

1.5 MİLYONU 18 YAŞ ALTI

BES'in vatandaşın tasarruf bilinciyle ekonominin uzun vadeli istikrarı arasında güçlü bir köprü kurduğunu aktaran Uğur Gülen, gönüllü BES'te 10 milyonu aşan katılımcıların yüzde 42'sini kadınların oluşturduğunu aktardı.



2022'de yapılan düzenleme ile 18 yaş altı bireylerin de BES'e dahil olmasının, sistemin geleceğine yeni bir dinamizm kazandırdığını ifade eden Gülen, 1.5 milyonu aşkın genç ve çocuk adına açılan BES sözleşmelerinin, ailelerin çocuklarının geleceğine dönük uzun vadeli finansal planlama yaptığının göstergesi olduğunu belirtti. Gülen, "Gençlerin BES'e katılımı, sadece birikim değil, finansal farkındalık açısından da büyük bir kazanım. 18 yaş altı katılımlar, sistemin sürdürülebilirliğini güçlendiriyor ve tasarruf kültürünü erken yaşta yerleştiriyor. Bizim hedefimiz, vatandaşlarımızın sadece emekliliğini değil, tüm yaşam döngüsünü finansal güvence altına alan bir yapıyı kalıcı hale getirmek" ifadelerini kullandı.