Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar alarmı: 50-70 km/saat hızla fırtınaya dönüşecek! 2 bölgeye dikkat
Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre ülkenin kuzey, iç ve batı bölgelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir gün bekleniyor. Sabah saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kısa süreli sağanak geçişleri öngörülürken, diğer kesimlerde havanın açık seyredeceği tahmin ediliyor. Marmara ile Kuzey Ege kıyıları için fırtına uyarısı geldi. Peki bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da yağış var mı? İşte 18 Kasım bölge bölge hava durumu raporu.
Giriş Tarihi: 18.11.2025 07:20