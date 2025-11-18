Kadraj Galeri Kadraj İkon Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar alarmı: 50-70 km/saat hızla fırtınaya dönüşecek! 2 bölgeye dikkat

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre ülkenin kuzey, iç ve batı bölgelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir gün bekleniyor. Sabah saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kısa süreli sağanak geçişleri öngörülürken, diğer kesimlerde havanın açık seyredeceği tahmin ediliyor. Marmara ile Kuzey Ege kıyıları için fırtına uyarısı geldi. Peki bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da yağış var mı? İşte 18 Kasım bölge bölge hava durumu raporu.

Giriş Tarihi: 18.11.2025 07:20
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminleri, yurt genelinde parçalı bulutluluğun hakim olacağı bir güne işaret ediyor. Marmara'nın doğusunda sabah saatlerinde yerel sağanaklar beklenirken, özellikle Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden sert rüzgarların zaman zaman fırtına seviyesine ulaşacağı bildiriliyor.

Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden zaman zaman fırtınaya dönen kuvvetli esmesi bekleniyor.

Saatte 50 ila 70 kilometreye çıkan rüzgar nedeniyle bölgede ulaşım ve denizcilikte aksamalara karşı dikkatli olunması isteniyor.

Gece ve sabah saatlerinde Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyi ve doğusunda, ayrıca Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey hattında pus ve yer yer sis görüleceği bildiriliyor.

Sıcaklıklarda Doğu Yükseliyor

Hava sıcaklıklarının doğu bölgelerinde 2 ila 4 derece artması bekleniyor.