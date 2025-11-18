PODCAST CANLI YAYIN

Milliler İspanya karşısında! Montella'dan sürpriz 11

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde grubunu ikinci sırada tamamlamayı garantileyen A Milli Futbol Takımımız, son maçında İspanya deplasmanına çıkıyor. Play-off turunda mücadele edecek olan milliler, İspanya'yı 7 farklı yenerse doğrudan Dünya Kupası'na katılacak. Ancak hem sakat futbolcularımız hem de kart sınırındaki oyuncularımız nedeniyle Montella maça farklı bir 11 ile çıkacak. İşte maça dair detaylar ve muhtemel 11'ler...

Bursa'da konuk ettiği Bulgaristan'ı 2-0'lık skorla devirerek playoff'a katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 6'ncı ve son maçında bu gece dünya futbolunun 1 numarası İspanya ile karşılaşacak.

Sevilla şehrindeki La Cartuja Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.45'te başlayacak ve TV8'den naklen yayınlanacak.

Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Felix Zwayer yönetecek. Zwayer'in yardımcılıklarını Robert Kempter ve Christian Dietz yapacak.


İSPANYA GOL YEMEDİ

E Grubu'nda İspanya ve Türkiye grubu ilk iki içinde bitirmeyi garantiledi. Ay-Yıldızlı ekibimiz 12 puanla ikinci, 5'te 5 yapan Boğalar 15 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor.

Türkiye'nin kazanması halinde genel averaja bakılacak.19 gol atan ve 5 maçta da kalesini kapatan İspanya'nın bize karşı 14 gol averaj üstünlüğü var. Türkiye'nin liderlik ve 2026 Dünya Kupası'na doğrudan katılımı için matematiksel olarak tek şansı, maçı 7 veya daha farklı kazanmasından geçiyor.

Ancak bu da mucizenin ötesinde bir durum.


KURA ÇEKİMİ 20 KASIM'DA

Elemelerde E Grubu'nu ikinci sırada bitirmeyi garantileyen A Milli Futbol Takımımızın play-off aşamasındaki rakibi 20 Kasım Perşembe günü belli olacak.

Ay-Yıldızlılar, play-off yarı finalindeki karşılaşmayı Türkiye'de oynayacak. Play-off finalinde ise hangi ülkenin karşılaşmaya ev sahipliği yapacağı ise kura ile belirlenecek.


KUTUCU KADROYA ALINDI

A Milli Takım'da yaşanan sakatlıklar ve eksikler yüzünden bir takviye gerçekleştirildi.

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Ahmed Kutucu milli takıma davet edildi ancak dün sabah gerçekleştirilen antrenmana katılmadı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre sakatlıkları bulunan Kaan Ayhan ve Aral Şimşir ise aday kadrodan çıkartıldı.


MUHTEMEL 11'LER

İspanya: SIMON, PORRO, CUBARSI, LAPORTE, CUCURELLA, MERINO, ZUBIMENDI, RUIZ, F. TORRES, BAENA, OYARZABAL

Türkiye: UĞURCAN, ZEKİ, MERİH, ÇAĞLAR, FERDİ, ORKUN, BARIŞ, OĞUZ, ARDA, KENAN, YUSUF.

