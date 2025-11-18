Milliler İspanya karşısında! Montella'dan sürpriz 11

Bursa'da konuk ettiği Bulgaristan'ı 2-0'lık skorla devirerek playoff'a katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 6'ncı ve son maçında bu gece dünya futbolunun 1 numarası İspanya ile karşılaşacak.



İSPANYA GOL YEMEDİ



E Grubu'nda İspanya ve Türkiye grubu ilk iki içinde bitirmeyi garantiledi. Ay-Yıldızlı ekibimiz 12 puanla ikinci, 5'te 5 yapan Boğalar 15 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor.

Türkiye'nin kazanması halinde genel averaja bakılacak.19 gol atan ve 5 maçta da kalesini kapatan İspanya'nın bize karşı 14 gol averaj üstünlüğü var. Türkiye'nin liderlik ve 2026 Dünya Kupası'na doğrudan katılımı için matematiksel olarak tek şansı, maçı 7 veya daha farklı kazanmasından geçiyor.



Ancak bu da mucizenin ötesinde bir durum.