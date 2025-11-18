PODCAST CANLI YAYIN

Döviz teşvikinde 100 milyarlık suistimal! Savcılık açıkladı: Çok sayıda gözaltı kararı var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütlü bir şekilde döviz teşviklerini mevzuata aykırı şekilde suistimal eden 23 şüpheliye yönelik eş zamanlı gözaltı, arama, yakalama ve el koyma talimatı verildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada kamunun 100 milyar TL zarara uğratıldığı ifade edildi. Tonlarca altın ve gümüş ithal edilmesine rağmen ithal edilen altın ve gümüşün büyük bir kısmının rejim hükümlerine aykırı şekilde yurt dışına çıkarılmadığı tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütlü bir şekilde döviz teşviklerini mevzuata aykırı şekilde suistimal eden 23 şüpheliye yönelik eş zamanlı gözaltı, arama, yakalama ve el koyma talimatı verildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada kamunun 100 milyar TL zarara uğratıldığı ifade edildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında;

Örgütlü bir şekilde döviz teşviklerini mevzuata aykırı şekilde suistimal eden, ikinci ve üçüncü şahıslar üzerinden yeni şirketler kurarak altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler yapıldığı,

Şüphelilerin yetkilisi olduğu şirket ve bağlantılı şirketler tarafından 09.01.2023 – 10.12.2024 tarihleri arasında "Dahilde İşleme Rejimi" kapsamında tonlarca altın ve gümüş ithal edilmesine rağmen ithal edilen altın ve gümüşün büyük bir kısmının rejim hükümlerine aykırı şekilde yurt dışına çıkarılmadığı,

Örgütlü bir şekilde yasa dışı eylemler gerçekleştiren şirket yetkililerinin ithalat ve ihracat işlemlerinde sahte ve yanıltıcı belgeler kullandığı, altın levha olarak beyan edilen bazı eşyaları pirinç levha veya imitasyon altın ile değiştirerek teslim ettiği, bu suretle haksız kazanç sağladığı ve güncel altın kuru üzerinden yaklaşık 100 milyar TL kamu zararına yol açıldığı anlaşılmıştır.

Elde edilen deliller ışığında bahse konu suç örgütüne yönelik Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suç Örgütüne Üye Olma, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Nitelikli Dolandırıcılık, 1211 Sayılı TCMB Kanunu ve Bunun Tebliğlerine Muhalefet, 4749 Sayılı Kamunun Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna Muhalefet suçlarından toplam 23 şüpheliye yönelik olarak 18 Kasım 2025 tarihinde eş zamanlı gözaltı, arama, yakalama ve el koyma talimatı verilmiştir.

Bu kapsamda 21 şüpheli gözaltına alınmış olup, 2 şüpheli hakkında arama ve yakalama işlemleri devam etmektedir.

