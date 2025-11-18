PODCAST CANLI YAYIN

Trump’tan Selman’a F-35! Beyaz Saray’da kritik görüşme

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bugün Beyaz Saray’ı ziyaret edecek. ABD Başkanı Donald Trump Selman ile görüşmeden önce Suudi Arabistan’a F-35 satacaklarını söyledi. ABD basını ise İsrail’i işaret etti.

ABD Başkanı Donald Trump bugün Beyaz Saray'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya gelecek.

TRUMP "F-35'LERİ SATACAĞIZ" DEDİ

Trump görüşmeden bir gün önce yaptığı açıklamada ABD'nin Suudi Arabistan'a F-35 savaş uçakları satacağını söyledi ve "Bunu yapacağız, F-35'leri satacağız." dedi.

ABD BASINI İSRAİL'İ İŞARET ETTİ

Trump'ın açıklamasının ardından ABD basını ise İsrail'i işaret etti. ABD Suudi Arabistan arasında normalleşme hamleleri yapılırken The Washington Post, "ABD'nin son teknoloji silah sisteminin koşulsuz satışının İsrail'in Ortadoğu'daki askeri avantajını zayıflatabileceği ve Washington'ın Suudi Arabistan ile İsrail'i ilişkileri normalleştirmeye teşvik etme etkisini azaltabileceği yönündeki endişeleri artırdı." dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly, Suudi liderin Beyaz Saray ziyaretiyle ilgili olarak, "Amerikalılar, ülkemiz için teknoloji, imalat, kritik mineraller, savunma ve daha fazlasını kapsayan daha iyi anlaşmalar bekleyebilir" dedi.

SELMAN NE İSTİYOR?

Muhammed bin Selman'ın Washington ziyaretinin hedeflerinden biri de F-35 anlaşması. Suudi Arabistan'ın fiili lideri ayrıca, gelişmiş ABD bilgisayar çiplerine erişim, potansiyel bir sivil nükleer enerji endüstrisine yardım ve iki ülkenin güvenlik çıkarlarının uyumlu olduğuna dair bir açıklama istiyor.

