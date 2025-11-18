Trump’tan Selman’a F-35! Beyaz Saray’da kritik görüşme

ABD Başkanı Donald Trump bugün Beyaz Saray'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya gelecek. TRUMP "F-35'LERİ SATACAĞIZ" DEDİ Trump görüşmeden bir gün önce yaptığı açıklamada ABD'nin Suudi Arabistan'a F-35 savaş uçakları satacağını söyledi ve "Bunu yapacağız, F-35'leri satacağız." dedi.

Selman ve Trump, Takvim Fotoğraf Arşivi ABD BASINI İSRAİL'İ İŞARET ETTİ Trump'ın açıklamasının ardından ABD basını ise İsrail'i işaret etti. ABD Suudi Arabistan arasında normalleşme hamleleri yapılırken The Washington Post, "ABD'nin son teknoloji silah sisteminin koşulsuz satışının İsrail'in Ortadoğu'daki askeri avantajını zayıflatabileceği ve Washington'ın Suudi Arabistan ile İsrail'i ilişkileri normalleştirmeye teşvik etme etkisini azaltabileceği yönündeki endişeleri artırdı." dedi. Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly, Suudi liderin Beyaz Saray ziyaretiyle ilgili olarak, "Amerikalılar, ülkemiz için teknoloji, imalat, kritik mineraller, savunma ve daha fazlasını kapsayan daha iyi anlaşmalar bekleyebilir" dedi.