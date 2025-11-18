PODCAST CANLI YAYIN

Yaz saati uygulaması Türkiye’nin kasasına 27 milyar lira bıraktı

Temelleri 2016’da, dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tarafından atılan kalıcı yaz saati uygulaması, Türkiye’nin enerji tasarrufunda tarihi bir başarıya dönüştü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2016 Ekim–2025 Mart döneminde bugünkü elektrik fiyatlarıyla yaklaşık 27 milyar liraya denk gelen 13 milyar kilovatsaat tasarruf sağlandığını açıkladı.

2016'da ana muhalefet partisi CHP tarafından "karanlıkta bırakıyor" gibi söylemlerle hedef alınan kalıcı yaz saati uygulaması, aradan geçen yıllarda tam tersine Türkiye'ye milyarlarca liralık kazanç sağlayan bir enerji reformuna dönüştü. Temelleri dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tarafından atılan uygulamanın, 2016 Ekim–2025 Mart döneminde bugünkü elektrik fiyatlarıyla yaklaşık 27 milyar liraya karşılık gelen 13 milyar kilovatsaat enerji tasarrufu sağladığı bildirildi.

Berat Albayrak, AABerat Albayrak, AA

KAYDA DEĞER KATKI SUNDU

TBMM'de milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bakan Bayraktar, kalıcı yaz saati uygulamasına geçişin, İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından yürütülen çalışma sonuçlarına dayanarak yapıldığını belirtti. Araştırmada Türkiye'nin batısındaki nüfus yoğunluğu, kentleşme, sanayileşme ve enerji tüketimi dikkate alındığında GMT+3 saat diliminde kalmanın, halkın gün ışığından daha uzun süre yararlanmasına ve enerji verimliliğine "kayda değer katkı" sunduğu tespit edildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan BayraktarEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar

Takvim'den Barış Şimşek'in haberine göre, çalışma, tüm yıl boyunca yaz saati uygulamasıyla mesai aralıklarında (08.00–17.00, 09.00–18.00, 08.30–17.30) karanlıkta kalınan sürenin eski uygulamaya göre 64 saat azaldığını ortaya koydu.

"KIŞ SAATİ İLAVE TÜKETİM YARATIYOR"

Bakan Bayraktar, analizlerin kış saati uygulamasının elektrik tüketimini artırdığına işaret ettiğini söyledi. Buna göre 08.00–17.00 mesai aralığında "626 bin 68 – 2 milyon 375 bin 61 megavatsaat", 08.30–17.30 aralığında "5 milyon 788 bin 685 – 6 milyon 523 bin 240 megavatsaat", 09.00–18.00 mesai düzeninde ise "5 milyon 885 bin 5 – 6 milyon 450 bin 746 megavatsaat" arasında ilave elektrik tüketimi oluşuyor.

Fotoğraf, AAFotoğraf, AA

AB VE ABD'DE DE BENZER ADIMLAR

Bayraktar, Avrupa Birliği'nin 26 Mart 2019'da üye ülkelere sabit saat uygulamasına geçiş tavsiyesinde bulunduğunu hatırlattı. Ayrıca "ABD'de sabit saat uygulamasına ilişkin yasa teklifi 2022'de Senato'dan geçti" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf, AAFotoğraf, AA

8 YILDA 11.2 MİLYAR KWH TASARRUF

Bakanlık verilerine göre, yaz saati uygulaması sayesinde:

2016 Ekim – 2017 Mart: 1.308 milyar kWh

2017 Ekim – 2018 Mart: 1.365 milyar kWh

2018 Ekim – 2019 Mart: 1.345 milyar kWh

2019 Ekim – 2020 Mart: 1.380 milyar kWh

2020 Ekim – 2021 Mart: 1.439 milyar kWh

2021 Ekim – 2022 Mart: 1.513 milyar kWh

2022 Ekim – 2023 Mart: 1.406 milyar kWh

2023 Ekim – 2024 Mart: 1.496 milyar kWh

olmak üzere toplam 11.252 milyar kilovatsaat enerji tasarrufu elde edildi.

