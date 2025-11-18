Yaz saati uygulaması Türkiye’nin kasasına 27 milyar lira bıraktı

2016'da ana muhalefet partisi CHP tarafından "karanlıkta bırakıyor" gibi söylemlerle hedef alınan kalıcı yaz saati uygulaması, aradan geçen yıllarda tam tersine Türkiye'ye milyarlarca liralık kazanç sağlayan bir enerji reformuna dönüştü. Temelleri dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tarafından atılan uygulamanın, 2016 Ekim–2025 Mart döneminde bugünkü elektrik fiyatlarıyla yaklaşık 27 milyar liraya karşılık gelen 13 milyar kilovatsaat enerji tasarrufu sağladığı bildirildi.

TBMM'de milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bakan Bayraktar, kalıcı yaz saati uygulamasına geçişin, İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından yürütülen çalışma sonuçlarına dayanarak yapıldığını belirtti. Araştırmada Türkiye'nin batısındaki nüfus yoğunluğu, kentleşme, sanayileşme ve enerji tüketimi dikkate alındığında GMT+3 saat diliminde kalmanın, halkın gün ışığından daha uzun süre yararlanmasına ve enerji verimliliğine "kayda değer katkı" sunduğu tespit edildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar

Takvim'den Barış Şimşek'in haberine göre, çalışma, tüm yıl boyunca yaz saati uygulamasıyla mesai aralıklarında (08.00–17.00, 09.00–18.00, 08.30–17.30) karanlıkta kalınan sürenin eski uygulamaya göre 64 saat azaldığını ortaya koydu.

"KIŞ SAATİ İLAVE TÜKETİM YARATIYOR"

Bakan Bayraktar, analizlerin kış saati uygulamasının elektrik tüketimini artırdığına işaret ettiğini söyledi. Buna göre 08.00–17.00 mesai aralığında "626 bin 68 – 2 milyon 375 bin 61 megavatsaat", 08.30–17.30 aralığında "5 milyon 788 bin 685 – 6 milyon 523 bin 240 megavatsaat", 09.00–18.00 mesai düzeninde ise "5 milyon 885 bin 5 – 6 milyon 450 bin 746 megavatsaat" arasında ilave elektrik tüketimi oluşuyor.