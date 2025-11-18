CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun rüşvet ve villa trafiği deşifre edildi!

Selim ve Dilek İmamoğlu (Sosyal medya)

VİLLA AŞKI YENİ DEĞİL



İmamoğlu'nun villa tutkusunu gösteren bir başka eylem ise işadamı Adem Kameroğlu'ndan elde edilen villaydı. Kameroğlu, 2016'da Beylikdüzü'ndeki 'Metro Home' isimli sitenin bulunduğu arsanın ruhsatını alabilmek için belediyeye başvuruda bulunduğunu, o dönem Büyükçekmece'deki 'Pelican Hill Ihlamur Evleri' projesinin devam ettiğini söyledi.

Pelican Hill Ihlamur Evleri (Takvim.com.tr) Ardından Tuncay Yılmaz ile görüştüğünü, ruhsata karşı Ekrem İmamoğlu için lüks villa seçeceklerini ve belediyenin zorluk çıkarmasından dolayı bu teklifi kabul ettiğini itiraf etti. İmamoğlu'nun aracılığıyla Tuncay Yılmaz'ın projede olmayan ekstra ve lüks taleplerde bulunduğunu, villanın beyaz eşyaları, mobilyaları, havuz ve peyzajı dahil olmak üzere projede olmayan istekler Adem Kameroğlu'na yaptırıldı. Villanın devri ise Ekrem İmamoğlu'na ait SSB İnşaat üzerine yapıldı. Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu villayı kontrol etmek için siteye gittikleri, oğlu Selim İmamoğlu'nun da zaman zaman bu villada kaldığı anlatıldı. Adem Kameroğlu'nun villanın devri için gönderilen 1.5 milyonu Tuncay Yılmaz'a elden teslim ettiği itirafı iddianamede yer aldı. Böylelikle Ekrem İmamoğlu'nun eşyalı villası bedavaya gelmiş oldu.

Tuncay Yılmaz paradan kule skandalında da başroldeydi (Takvim.com.tr) 17 DÜKKANA ÇÖKTÜ



161 milyar liralık kamu zararının oluştuğuna dikkat çekilen iddianamede 143 eylem tek tek anlatıldı. Bu eylemlerden bir tanesi de Beylikdüzü'ndeki 'Meydan Yakuplu' projesiydi. İmamoğlu'nun kasalarından itirafçı Adem Soytekin'in ifadesine göre 2018'de bu proje Beyaz İnşaat tarafından başlatıldı. Soytekin, Muzaffer Beyaz'ın kendisini arayarak "Ekrem İmamoğlu'yla oturuyoruz, gelmen gerek" dediğini ve ofise gittiğini söyledi. Adem Soytekin, "Bu görüşmede bana 'Meydan Yakuplu' projesini devralmam gerektiği söylendi. Ben burada satış olmazsa nasıl yapacağım diye sorduğumda 'Finansmanını biz destekleriz' dediler. Beyazlar'ın alt taşeronu olarak bu işi ben yaptım. Bu işin esas sahibi Beyazlar ve Ekrem İmamoğlu'dur. İmamoğlu, inşaat süresince yapılan işleri Beyazlar'ın koymuş olduğu mühendis ve İmamoğlu adına Tuncay Yılmaz kontrol etmekteydi" dedi.

İMAMOĞLU'NA GEÇTİ



Savcılık iddiaları inceledi. Proje bitiminde yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle toplamda 17 dükkânın İmamoğlu'na kaldığını, bunlardan 15'inin Asak Araç kiralama şirketinin üzerinde, 2'sinin de arsa sahibine verildiği iddianamede yer aldı. Projenin asıl sahibinin İmamoğlu olduğu, ancak görünürde işi Beyaz İnşaat'ın yaptığı vurgulanan iddianamede, Asak Araç Kiralama üzerindeki 15 dükkânın tüm kiralama ve gelir işleriyle İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın ilgilendiğine, tapuların ise Adem Soytekin'in üzerinde olduğuna dikkat çekildi. İşadamı Metin Gül'ün de 'Kale Kent' projesinde önce 'Burayı terk edin' diyerek tehdit edildiği ancak sonra da 'Kurtarabiliriz' denildiği iddianamede yer aldı.