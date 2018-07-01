A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Uluslar Ligi 6'lı Finaller organizasyonunun yarı finalinde Brezilya'yı 3-0 yenerek adını finale yazdırdı. Çin'in evsahipliğinde Nanjing kentinde düzenlenen organizasyonun yarı finalinde A Grubu'nu lider olarak bitiren Brezilya ile karşılaşan ekibimiz rakibine set vermedi.
FİNAL 14.45'TE
Maça iyi başlayan ve ilk 2 seti 25-23 kazanan Sultanlar 3. seti de 25-22 alarak maçtan 3-0 galip ayrılmayı başardı. Diğer maçta Çin'i 3-1 yenen ABD finale çıktı. Türkiye bugün saat 14.45'te ABD ile final maçına çıkacak.
FİNAL 14.45'TE
Maça iyi başlayan ve ilk 2 seti 25-23 kazanan Sultanlar 3. seti de 25-22 alarak maçtan 3-0 galip ayrılmayı başardı. Diğer maçta Çin'i 3-1 yenen ABD finale çıktı. Türkiye bugün saat 14.45'te ABD ile final maçına çıkacak.
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