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'dan süper samba

A , FIVB Uluslar Ligi 6’lı Finaller'de ’yı 3-0 yenerek finale yükseldi. Büyük bir başarıya imza atan bugün ile şampiyonluk maçına çıkacak

Sultanlardan süper samba
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Uluslar Ligi 6'lı Finaller organizasyonunun yarı finalinde 'yı 3-0 yenerek adını finale yazdırdı. 'in evsahipliğinde Nanjing kentinde düzenlenen organizasyonun yarı finalinde A Grubu'nu lider olarak bitiren Brezilya ile karşılaşan ekibimiz rakibine set vermedi.

FİNAL 14.45'TE
Maça iyi başlayan ve ilk 2 seti 25-23 kazanan Sultanlar 3. seti de 25-22 alarak maçtan 3-0 galip ayrılmayı başardı. Diğer maçta Çin'i 3-1 yenen finale çıktı. bugün saat 14.45'te ABD ile final maçına çıkacak.
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