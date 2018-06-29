Şampiyon sahaya indi

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına başladı. Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ilk idmanını yaptı. Futbolcular sağlık kontrolünden de geçti. Milli takımlarda bulunan futbolcular idmana katılmadı.
YİNE TOLGA KRİZİ!
Ardından Sarı-Kırmızılı futbolcular kondisyon ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Cim Bom hazırlıklarını 7 Temmuz'a kadar İstanbul'da sürdürecek. Gomis idmanda yer alırken resmi sitede "Ayak bileğinde ağrı olduğunu iddia eden Tolga Ciğerci çalışmada yer almadı" ifadesi kullanıldı.
YİNE TOLGA KRİZİ!
Ardından Sarı-Kırmızılı futbolcular kondisyon ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Cim Bom hazırlıklarını 7 Temmuz'a kadar İstanbul'da sürdürecek. Gomis idmanda yer alırken resmi sitede "Ayak bileğinde ağrı olduğunu iddia eden Tolga Ciğerci çalışmada yer almadı" ifadesi kullanıldı.
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