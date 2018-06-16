Bir süredir Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu yönünde haberler çıkan 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Aleix Vidal'in Serie A takımlarından birisine imza atmak üzere olduğu bildirildi. Ancak takımın ismi açıklanmadı. 2015'ten beri Barcelona forması giyen İspanyol futbocu, sağ açık dışında sağ
Aleix Vidal için pek umut yok!
Etiketler: Fenerbahçe , Barcelona , Aleix Vidal
- 16 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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